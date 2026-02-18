logo_ukra

РФ запропонувала США «угоду безпрецедентного масштабу»: Путін теж зажадав Нобелівську премію
commentss НОВИНИ Всі новини

РФ запропонувала США «угоду безпрецедентного масштабу»: Путін теж зажадав Нобелівську премію

Москва обіцяла мега-проєкти та навіть Нобелівську премію, але реальні вигоди для США були значно скромніші

18 лютого 2026, 11:33
Кравцев Сергей

Перед зустріччю Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці минулого року Росія підготувала для американського президента “найбільшу угоду” у сфері економічного співробітництва, повідомляє The Economist. 

РФ запропонувала США «угоду безпрецедентного масштабу»: Путін теж зажадав Нобелівську премію

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

За запискою Ради безпеки РФ, реалізація угоди могла б принести обом лідерам навіть Нобелівські премії.

У центрі переговорів опинилися масштабні бізнес-проєкти: видобуток ресурсів в Арктиці, розробка родовищ рідкісноземельних металів, створення центру обробки даних на ядерному енергопостачанні, будівництво тунелю під Беринговою протокою та повернення активів Exxon Mobil на $5 млрд. 

За даними видання, загальний пакет угод оцінювався у $12 трлн в обмін на пом’якшення санкцій проти РФ.

Глава РФПІ Кирило Дмитрієв щонайменше дев’ять разів зустрічався зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом, а члени родини Трампа вели переговори щодо придбання часток у російських енергетичних активах.

Документ Ради безпеки описував “комору арктичних та північних ресурсів”, до освоєння яких планували залучити суверенні та приватні фонди США та інших країн. 

Проте, як зауважує The Economist, більшість пропозицій були спрямовані на зацікавлення Трампа, а реальні економічні вигоди значно менші: навіть за оптимістичними оцінками американські компанії могли отримати близько $340 млрд річного доходу замість заявлених трильйонів.

Видання підкреслює, що погодження такої угоди могло б сприяти відновленню російської економіки та створенню умов для нових конфліктів, тому будь-якому президентові США варто було оцінювати пропозицію з холодним розумом і пильнувати національні інтереси.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія свідомо обмежує масштаби ракетно-дронових ударів по Україні, щоб зберегти видимість готовності до переговорів та не викликати різкої реакції президента США Дональд Трамп. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).




Джерело: https://www.economist.com/finance-and-economics/2026/02/17/will-investing-in-russia-really-bring-america-a-12trn-bonanza
