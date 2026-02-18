Перед встречей Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске в прошлом году Россия подготовила для американского президента "наибольшее соглашение" в сфере экономического сотрудничества, сообщает The Economist.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

По записке Совета безопасности РФ, реализация соглашения могла бы принести обоим лидерам даже Нобелевские премии.

В центре переговоров оказались масштабные бизнес-проекты: добыча ресурсов в Арктике, разработка месторождений редкоземельных металлов, создание центра обработки данных на ядерном энергоснабжении, строительство тоннеля под Беринговым проливом и возврат активов Exxon Mobil на $5 млрд.

По данным издания, общий пакет сделок оценивался в $12 трлн в обмен на смягчение санкций против РФ.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, по меньшей мере, девять раз встречался со спецпосланником Трампа Стивом Виткоффом, а члены семьи Трампа вели переговоры о приобретении долей в российских энергетических активах.

Документ Совета безопасности описывал "кладовую арктических и северных ресурсов", к освоению которых планировали привлечь суверенные и частные фонды США и других стран.

Однако, как отмечает The Economist, большинство предложений были направлены на интерес Трампа, а реальные экономические выгоды значительно меньше: даже по оптимистичным оценкам американские компании могли получить около $340 млрд годового дохода вместо заявленных триллионов.

Издание подчеркивает, что согласование такого соглашения могло бы способствовать восстановлению российской экономики и созданию условий для новых конфликтов, поэтому любому президенту США следовало бы оценивать предложение с холодным умом и интересовать национальные интересы.

Читайте на портале "Комментарии" — Россия сознательно ограничивает масштабы ракетно-дроновых ударов по Украине, чтобы сохранить видимость готовности к переговорам и не вызвать резкой реакции президента США Дональд Трамп. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).



