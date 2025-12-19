logo_ukra

РФ поставили перед фактом: в ООН ухвалили важливе рішення щодо окупованих територій України
РФ поставили перед фактом: в ООН ухвалили важливе рішення щодо окупованих територій України

Оновлена резолюція щодо ситуації на окупованих територіях України, прийнята Генасамблеєю ООН, рішуче засуджує агресію Росії та системні порушення прав людини

19 грудня 2025, 07:07
Кравцев Сергей

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, присвячену системним порушенням прав людини на тимчасово окупованих Росією територіях України. Йдеться про документ під назвою "Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь". Рішення привітав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

РФ поставили перед фактом: в ООН ухвалили важливе рішення щодо окупованих територій України

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо війни в Україні. Фото: із відкритих джерел

Резолюція охоплює всі українські території, що знаходяться під тимчасовою окупацією РФ, та передбачає посилений міжнародний моніторинг дій російської окупаційної адміністрації. У документі прямо засуджується агресивна війна Росії проти України, підтверджується суверенітет та територіальна цілісність держави у міжнародно визнаних кордонах, а також наголошується на невизнанні будь-яких спроб змінити статус українських територій.

Окремо в резолюції висловлено серйозне занепокоєння мілітаризацією окупованих районів, примусовою мобілізацією місцевих жителів до збройних сил РФ, переслідуванням журналістів, правозахисників та представників громадянського суспільства, а також знищенням культурної спадщини, зокрема в Криму. Документ посилено новими положеннями, які прямо засуджують тортури, нелюдське поводження, насильницькі зникнення та інші грубі порушення прав людини щодо українських військовополонених та цивільних осіб, які незаконно утримуються.

Генасамблея ООН закликала Росію забезпечити безперешкодний доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць утримання полонених, надати їм медичну допомогу, провести повний обмін військовополоненими та звільнити всіх незаконно утримуваних осіб, включаючи кримських татар, цивільних, журналістів та політв'язнів. Також ООН вимагає негайно припинити агресію та вивести усі російські війська з території України.

За словами Андрія Сибіги, Україна ініціює ухвалення цієї резолюції щорічно з 2016 року, а її нинішня версія посилює міжнародний тиск і наголошує на необхідності притягнення РФ до відповідальності. За документ проголосували 79 країн, проти виступили 16, ще 73 держави утрималися.

Читайте також на порталі "Коментарі" — прийом РФ не пройшов: яку вимогу Кремля щодо війни в Україні відхилили в ООН.




