РФ поставили перед фактом: в ООН приняли важное решение по оккупированных территориях Украины

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, посвящённую системным нарушениям прав человека на временно оккупированных Россией территориях Украины. Речь идёт о документе под названием "Ситуация с правами человека на временно оккупированных территориях Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь". Решение приветствовал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Генассамблея ООН приняла резолюцию по войне в Украине. Фото: из открытых источников

Резолюция охватывает все украинские территории, находящиеся под временной оккупацией РФ, и предусматривает усиленный международный мониторинг действий российской оккупационной администрации. В документе прямо осуждается агрессивная война России против Украины, подтверждается суверенитет и территориальная целостность государства в международно признанных границах, а также подчёркивается непризнание любых попыток изменить статус украинских территорий.

Отдельно в резолюции выражена серьёзная обеспокоенность милитаризацией оккупированных районов, принудительной мобилизацией местных жителей в вооружённые силы РФ, преследованием журналистов, правозащитников и представителей гражданского общества, а также уничтожением культурного наследия, в частности в Крыму. Документ усилен новыми положениями, которые прямо осуждают пытки, бесчеловечное обращение, насильственные исчезновения и другие грубые нарушения прав человека в отношении украинских военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц.

Генассамблея ООН призвала Россию обеспечить беспрепятственный доступ Международного комитета Красного Креста к местам содержания пленных, предоставить им медицинскую помощь, провести полный обмен военнопленными и освободить всех незаконно удерживаемых лиц, включая крымских татар, гражданских, журналистов и политзаключённых. Также ООН требует немедленно прекратить агрессию и вывести все российские войска с территории Украины.

По словам Андрея Сибиги, Украина инициирует принятие этой резолюции ежегодно с 2016 года, а её нынешняя версия усиливает международное давление и подчёркивает необходимость привлечения РФ к ответственности. За документ проголосовали 79 стран, против выступили 16, ещё 73 государства воздержались.

Читайте также на портале "Комментарии" — уловка РФ не прошла: какое требование Кремля по войне в Украине отклонили в ООН.



