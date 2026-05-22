РФ може втягнути НАТО у нову провокацію: у Балтії заявили про небезпечну гру Кремля з дронами

Міністр закордонних справ Естонія Маргус Тсахкна заявив, що Росія може навмисно перенаправляти українські безпілотники у бік країн НАТО. Таку заяву він зробив після серії інцидентів із порушенням повітряного простору в Балтійському регіоні, які вже призвели до перебоїв у роботі транспортних систем. Про це повідомляє Bloomberg.

Маргус Тсахкна. Фото: із відкритих джерел

За словами естонського міністра, Москва використовує свої можливості у сфері радіоелектронної боротьби, щоб змінювати траєкторію українських дронів і скеровувати їх у повітряний простір держав Альянсу. Тсахкна наголосив, що це створює додаткову напругу та ризики для всього НАТО.

Заява пролунала напередодні зустрічі глав МЗС країн Організації Північноатлантичного договору у шведському Гельсінгборзі. Під час переговорів кілька міністрів рішуче відкинули заяви Кремля про те, що балтійські країни нібито відкрили свій повітряний простір для українських атак по Росії.

Міністр закордонних справ Німеччина Йоганн Вадефуль назвав ці твердження “абсурдними” та підкреслив, що загроза одному члену Альянсу є загрозою для всіх.

Тим часом зовнішня розвідка РФ заявила, що Україна нібито готує удари по російській території з боку Латвія. У Польща побачили в цьому небезпечний сигнал. Глава польського МЗС Радослав Сікорський заявив, що Росія традиційно використовує дезінформацію як підготовку до можливих провокацій.

Останніми тижнями Фінляндія та країни Балтії дедалі частіше повідомляють про українські безпілотники, які збиваються з курсу через російські системи РЕБ та випадково залітають у повітряний простір НАТО.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Литві оголосили повітряну тривогу і підняли винищувачі НАТО через загрозу дронів поблизу кордону з Білоруссю. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони Литви.



