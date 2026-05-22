Главная Новости Общество события РФ может втянуть НАТО в новую провокацию: в Балтии заявили об опасной игре Кремля с дронами
НОВОСТИ

РФ может втянуть НАТО в новую провокацию: в Балтии заявили об опасной игре Кремля с дронами

Эстония обвинила Москву в умышленном перенаправлении украинских беспилотников в страны Альянса на фоне волны воздушных инцидентов

22 мая 2026, 16:02
Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Эстония Маргус Тсахкна заявил, что Россия может намеренно перенаправить украинские беспилотники в сторону стран НАТО. Такое заявление он сделал после серии инцидентов с нарушением воздушного пространства в Балтийском регионе, которые привели к перебоям в работе транспортных систем. Об этом сообщает Bloomberg.

Маргус Тсахкна. Фото: из открытых источников

По словам эстонского министра, Москва использует свои возможности в сфере радиоэлектронной борьбы, чтобы изменять траекторию украинских дронов и направлять ее в воздушное пространство государств Альянса. Тсахкна подчеркнул, что это создает дополнительные напряжения и риски для всего НАТО.

Заявление прозвучало накануне встречи глав МИД стран Организации Североатлантического договора в шведском Хельсингборге. В ходе переговоров несколько министров решительно отвергли заявления Кремля о том, что балтийские страны якобы открыли свое воздушное пространство для украинских атак по России.

Министр иностранных дел Германия Иоганн Вадефуль назвал эти утверждения "абсурдными" и подчеркнул, что угроза одному члену Альянса является угрозой для всех.

Между тем, внешняя разведка РФ заявила, что Украина якобы готовит удары по российской территории со стороны Латвия. В Польше увидели в этом опасный сигнал. Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Россия традиционно использует дезинформацию как подготовку к возможным провокациям.

В последние недели Финляндия и страны Балтии все чаще сообщают об украинских беспилотниках, которые сбиваются с курса через российские системы РЭБ и случайно залетают в воздушное пространство НАТО.

Читайте на портале "Комментарии" — в Литве объявили воздушную тревогу и подняли истребители НАТО из-за угрозы дронов вблизи границы с Беларусью. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Литвы.




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-22/russia-is-guiding-drones-into-nato-airspace-estonia-says
