РФ хоче витягнути українців на новий "Майдан": що стоїть за кампанією Кремля

В українському інформаційному просторі активізувалося поширення закликів виходити на Майдан та вимагати від влади негайних політичних рішень. У Центрі протидії дезінформації заявили, що за цією інформаційною кампанією стоїть Росія, а її метою є дестабілізація ситуації в Україні.

Майдан в Україні. Фото: з відкритих джерел

За даними ЦПД, у соціальних мережах масово з'являються публікації з вимогами "негайного укладання миру", скасування мобілізації, проведення виборів та інших змін державної політики. При цьому автори подібних повідомлень намагаються подати їх як ініціативу самих українців.

Окрему увагу в Центрі звернули на спроби представити військовослужбовців як можливі лідери протестного руху. За оцінкою ЦПД, таким чином російська сторона розраховує залучити українських військових до публічних акцій та створити враження, ніби протести мають широку підтримку як серед цивільних, так і серед представників Сил оборони.

У Центрі заявили, що йдеться не просто про поширення окремих повідомлень, а про масштабну інформаційну кампанію. Її передбачуваним завданням називають посилення внутрішньої напруги та підрив обороноздатності України.

При цьому заклики до протестів власними силами не є доказом того, що їхні автори чи учасники пов'язані з російськими спецслужбами. ЦПД ґрунтує свої висновки на даних української розвідки та моніторингу інформаційного простору.

Центр закликав українців критично ставитися до подібних публікацій, перевіряти першоджерела та не розповсюджувати неперевірену інформацію. У ЦПД наголосили, що в умовах війни емоційні повідомлення про політичні зміни можуть використовуватися для маніпуляції суспільними настроями.

Таким чином, українська влада попереджає про нову хвилю інформаційного тиску, в якій тема протестів проти влади використовується одночасно з вимогами миру, скасування мобілізації та проведення виборів.

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