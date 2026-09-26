РФ хочет вытащить украинцев на новый "Майдан": что стоит за кампанией Кремля

В украинском информационном пространстве активизировалось распространение призывов выходить на Майдан и требовать от власти немедленных политических решений. В Центре противодействия дезинформации заявили, что за этой информационной кампанией стоит Россия, а ее целью является дестабилизация ситуации в Украине.

Майдан в Украине. Фото: из открытых источников

По данным ЦПД, в социальных сетях массово появляются публикации с требованиями "немедленного заключения мира", отмены мобилизации, проведения выборов и других изменений государственной политики. При этом авторы подобных сообщений пытаются представить их как инициативу самих украинцев.

Отдельное внимание в Центре обратили на попытки представить военнослужащих в качестве возможных лидеров протестного движения. По оценке ЦПД, таким образом российская сторона рассчитывает вовлечь украинских военных в публичные акции и создать впечатление, будто протесты имеют широкую поддержку как среди гражданских, так и среди представителей Сил обороны.

В Центре заявили, что речь идет не просто о распространении отдельных сообщений, а о масштабной информационной кампании. Ее предполагаемой задачей называют усиление внутреннего напряжения и подрыв обороноспособности Украины.

При этом призывы к протестам сами по себе не являются доказательством того, что их авторы или участники связаны с российскими спецслужбами. ЦПД основывает свои выводы на данных украинской разведки и мониторинге информационного пространства.

Центр призвал украинцев критически относиться к подобным публикациям, проверять первоисточники и не распространять непроверенную информацию. В ЦПД подчеркнули, что в условиях войны эмоциональные сообщения о политических изменениях могут использоваться для манипуляции общественными настроениями.

Таким образом, украинские власти предупреждают о новой волне информационного давления, в которой тема протестов против власти используется одновременно с требованиями мира, отмены мобилизации и проведения выборов.

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