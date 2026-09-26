Россия нашла новую цель в Украине: куда сместились удары

Россия с середины сентября усилила удары по украинским дата-центрам и телекоммуникационной инфраструктуре. В Институте изучения войны (ISW) считают, что Москва таким образом расширяет кампанию дальних ударов, пытаясь нанести ущерб экономике Украины и инфраструктуре, от которой зависят граждане, компании и государственные сервисы.

Реактивные шахеды. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, особенно интенсивно дата-центры в Киеве атакуются с 23 сентября. Несколько украинских интернет-провайдеров сообщили о повреждении своей инфраструктуры и перебоях со связью. Российское Минобороны при этом заявляло, что целью ударов является нарушение коммуникаций украинских Сил обороны.

Последствия атак уже почувствовали обычные пользователи. В Киеве фиксировались масштабные перебои с интернетом, а министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал, что из-за повреждений возникали проблемы с доступом к мобильным оповещениям о воздушных атаках.

Однако признаков повреждения военных или государственных коммуникаций украинские власти пока не обнаружили. По оценке представителей интернет-отрасли, полностью отключить украинский интернет такими ударами крайне сложно: в стране действует разветвленная сеть провайдеров и каналов связи.

При этом атаки способны создать другую проблему – финансовую. Провайдерам придется восстанавливать поврежденное оборудование и сети, а дополнительные расходы могут в конечном итоге отразиться на стоимости услуг для пользователей.

ISW рассматривает удары по цифровой инфраструктуре как очередной этап российской кампании давления на экономику Украины. Ранее российские войска усиливали атаки на порты, железнодорожную и логистическую инфраструктуру. Аналитики связывают расширение перечня целей с поиском Москвой новых способов повлиять на ситуацию на фоне отсутствия заявленных Россией результатов на ряде направлений фронта и успехов украинских сил в 2026 году.

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