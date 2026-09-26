Росія знайшла нову ціль в Україні: куди змістилися удари

Росія з середини вересня посилила удари по українським дата-центрам та телекомунікаційній інфраструктурі. В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що Москва таким чином розширює кампанію далеких ударів, намагаючись завдати шкоди економіці України та інфраструктурі, від якої залежать громадяни, компанії та державні сервіси.

Реактивні шахеди. Фото: з відкритих джерел

За даними аналітиків, особливо інтенсивно дата-центри у Києві атакуються з 23 вересня. Декілька українських інтернет-провайдерів повідомили про пошкодження своєї інфраструктури та перебої зі зв'язком. Російське Міноборони заявляло, що метою ударів є порушення комунікацій українських Сил оборони.

Наслідки атак вже відчули пересічні користувачі. У Києві фіксувалися масштабні перебої з інтернетом, а міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв, що через пошкодження виникали проблеми з доступом до мобільних сповіщень про повітряні атаки.

Проте ознак пошкодження військових чи державних комунікацій українська влада поки що не виявила. За оцінкою представників інтернет-галузі, повністю відключити український інтернет такими ударами дуже складно: у країні діє розгалужена мережа провайдерів та каналів зв'язку.

При цьому атаки здатні створити іншу проблему – фінансову. Провайдерам доведеться відновлювати пошкоджене обладнання та мережі, а додаткові витрати можуть зрештою позначитися на вартості послуг для користувачів.

ISW розглядає удари щодо цифрової інфраструктури як черговий етап російської кампанії тиску на економіку України. Раніше російські війська посилювали атаки на порти, залізничну та логістичну інфраструктуру. Аналітики пов'язують розширення переліку цілей із пошуком Москвою нових способів вплинути на ситуацію на тлі відсутності заявлених Росією результатів на низці напрямків фронту та успіхів українських сил у 2026 році.

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