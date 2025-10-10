Резерв+ тимчасово зупинить роботу: що треба зробити військовозобов’язаним, що не втрапити в халепу

У ніч проти 11 жовтня проводитимуться планові технічні роботи в реєстрі "Оберіг", через що послуги в мобільному застосунку "Резерв+" будуть тимчасово недоступні. Дану інформацію оприлюднили у Міноборони.

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Роботи триватимуть від 00:00 до 06:00. Протягом цього шестигодинного періоду користувачі не зможуть отримати послуги чи оновити свій електронний військово-обліковий документ у застосунку „Резерв+“.

Зважаючи на те, що застосунок не буде працювати, військовозобов’язаними потрібно заздалегідь подбати про те, щоб у них не виникло складнощів. Користувачам радять мати під рукою паперові документи або зберегти їхню електронну версію у форматі PDF.

Це зробити досить просто. Потрібно відкрити головний екран застосунку "Резерв+". Далі натиснути на три крапки у меню. Обрати функцію "Завантажити PDF". Збережений файл можна використовувати як підтвердження наявності військово-облікового документа у разі необхідності.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Міністерстві оборони України повідомили про проблеми в роботі “Резерв+” – спостерігається ускладнення обміну даними між застосунком та реєстром військовозобов’язаних, призовників і резервістів.

У міністерстві наголосили, що усі раніше видані документи залишаються дійсними.

“Тимчасово неможливо оновлювати електронний військово-обліковий документ, а також надсилати запити до реєстру (направлення на ВЛК, уточнення даних, відстрочки тощо)”, — розповіли про проблеми в Міноборони.

Також видання "Коментарі" повідомляло — нова категорія у "Резерв+": відстрочка для працівників освіти та науки.



