Резерв+ временно остановит работу: что нужно сделать военнообязанным, что не попасть впросак

В ночь на 11 октября будут проводиться плановые технические работы в реестре "Оберіг", из-за чего услуги в мобильном приложении "Резерв+" будут временно недоступны. Данную информацию обнародовали в Минобороны.

Работы будут продолжаться с 00:00 до 06:00. В течение шестичасового периода пользователи не смогут получить услуги или обновить свой электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+".

После завершения технических работ в 06:00 утра 11 октября все сервисы приложения "Резерв+" должны возобновить работу в обычном режиме.

Учитывая, что приложение не будет работать, военнообязанными нужно заранее позаботиться о том, чтобы у них не возникло сложностей. Пользователям советуют иметь под рукой бумажные документы или сохранить их электронную версию в формате PDF.

Это сделать достаточно просто. Откройте главный экран приложения "Резерв+". Далее нажмите на три точки в меню. Выбрать функцию "Загрузить PDF". Сохраненный файл можно использовать в качестве подтверждения наличия военно-учетного документа в случае необходимости.

В министерстве подчеркнули, что все ранее изданные документы остаются действительными.

"Временно невозможно обновлять электронный военно-учетный документ, а также посылать запросы в реестр (направление на ВЛК, уточнение данных, отсрочки и т.п.)", — рассказали о проблемах в Минобороны.

