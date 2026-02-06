"Резерв+" призупинить роботу: що потрібно знати, щоб не потрапити у халепу

Мобільний застосунок "Резерв+" завтра, 7 лютого, частково обмежить свій функціонал через технічні роботи. Про це йдеться у Telegram Міністерства оборони України.

Додаток Резерв+. Фото: з відкритих джерел

"7 лютого з 00:00 до 01:00 у застосунку "Резерв+" не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID. У цей час у реєстрі "Оберіг" проходитимуть планові технічні роботи", — зазначили у Міноборони.

Таким чином, щоб електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, варто завчасно завантажити його PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку необхідно натиснути "плюс" та вибрати з випадаючого меню "Завантажити PDF".

Повідомляється, що технічні роботи завершаться о 01:00, після чого сервіси відновлять роботу у звичному режимі.

