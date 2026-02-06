"Резерв" приостановит работу: что нужно знать, чтобы не попасть впросак

Рубрики
Кравцев Сергей
Мобильное приложение "Резерв" завтра, 7 февраля, частично ограничит свой функционал из-за технических работ. Об этом говорится в Telegram Министерства обороны Украины.
Приложение Резерв+. Фото: из открытых источников
Таким образом, чтобы электронный военно-учетный документ всегда был под рукой, следует заранее загрузить его PDF-версию. Для этого на главном экране приложения необходимо нажать "плюс" и выбрать из выпадающего меню "Загрузить PDF".
Сообщается, что технические работы завершатся в 01:00, после чего сервисы возобновят работу в обычном режиме.
