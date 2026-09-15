Рейтинг Зеленського стрімко піде вниз: політолог зроьбив гучну заяву про провал президента

Політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда припускає, що Руслан Кравченко після виїзду за кордон уже не повернеться до України. Водночас експерт вважає, що політичні наслідки скандалу можуть торкнутися і президента Володимира Зеленського. Про це Магда заявив у програмі "Що далі?" в ефірі Еспресо.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНН

Відповідаючи на запитання щодо можливого повернення Кравченка, політолог був категоричним і сформулював свій прогноз максимально коротко.

"Службовий автомобіль повернеться, а Кравченко – ні", — заявив Магда.

Експерт наголосив, що розширення владних повноважень неминуче має супроводжуватися більшою відповідальністю за кадрові рішення. За його словами, у частини суспільства та політикуму генеральний прокурор сприймався як людина, безпосередньо пов'язана з президентською вертикаллю та здатна виконувати роль своєрідного "караючого меча президента".

"Якщо цей караючий меч президента виявився реквізитом студії 95-го кварталу, то відповідальний за це значною мірою буде..." — зазначив політолог, говорячи про можливі репутаційні наслідки для глави держави.

Магда також висловив сумнів, що резонансна ситуація навколо Кравченка змусить владу принципово переглянути механізм підбору та призначення наступного генерального прокурора. На його думку, суттєвих змін у кадровому підході очікувати не варто.

"Мені невідомо випадків, коли Володимир Зеленський проводив роботу над помилками не на сцені студії "95-й квартал", а як президент України. Тому, думаю, буде все те саме", — заявив він.

Окремо Магда спрогнозував подальше зниження рейтингу Зеленського. На його думку, після завершення воєнного стану та початку нового виборчого циклу політичні перспективи чинного президента можуть суттєво погіршитися. При цьому твердження про майбутнє падіння рейтингу та "мінімальні" шанси Зеленського на продовження президентської кар'єри є прогнозом самого політолога.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна має остаточно відмовитися від радянських підходів до ведення війни та перейти до принципово нової військової доктрини, в основі якої будуть технології, інновації та нові способи застосування сил. Про це заявив колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний.