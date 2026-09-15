Залужний жорстко звернувся до Заходу через досягнення Путіна у війні в Україні: яку вимогу озвучив

Україна має остаточно відмовитися від радянських підходів до ведення війни та перейти до принципово нової військової доктрини, в основі якої будуть технології, інновації та нові способи застосування сил. Про це заявив колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

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На його думку, нинішня війна продемонструвала неспроможність багатьох традиційних військових концепцій. Водночас Захід свого часу припустився стратегічної помилки, намагаючись уникнути прямого протистояння з Росією та побоюючись ядерної ескалації.

"Це війна, яка могла закінчитися зі значно меншими втратами, але все ті ж, хто боявся, що звір не вгамує свої апетити і нападе ще й на них, просто зробили вигляд, що це не їхні червоні лінії", — наголосив Залужний.

Ексголовком вважає, що повномасштабне вторгнення стало каталізатором технологічної революції у військовій справі. Особливо помітними зміни стали у 2023 році, коли характер бойових дій змусив шукати принципово нові рішення для виживання та ефективності на полі бою.

"Перші мої думки про це восени 2023 року викликали політичні претензії в самій Україні та абсолютне нерозуміння цього представниками колишніх перших армій світу", — зазначив дипломат.

Тепер, за його словами, ставлення до технологій кардинально змінилося. Те, що ще кілька років тому сприймалося скептично, сьогодні фактично перетворилося на основу розвитку сучасних армій.

"Ті, хто ще три роки тому вибудовували свої претензії до мене, сьогодні запевняють, що технології — це єдине їхнє правильне рішення", — підкреслив Залужний.

Він переконаний: війна продовжує трансформуватися, а науково-технічний прогрес визначатиме не лише її перебіг, а й характер майбутніх конфліктів. Саме тому Україні необхідно вже зараз формувати власну модель війни майбутнього, а не намагатися перемагати за правилами минулого.

Портал "Коментарі" вже писав, що заява президента США Дональда Трампа про нібито досягнуту домовленість України та Росії не атакувати енергетичну інфраструктуру опинилася під великим питанням. Уже в ніч проти 16 вересня з'явилося попередження про можливу підготовку РФ до нового ракетного удару по Києву та області, серед потенційних цілей якого називають саме об'єкти енергетики.