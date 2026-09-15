Рейтинг Зеленского стремительно пойдет вниз: политолог сделал громкое заявление о провале президента

Политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда предполагает, что Руслан Кравченко после выезда за границу уже не вернется в Украину. В то же время эксперт считает, что политические последствия скандала могут затронуть и президента Владимира Зеленского. Об этом Магда заявил в программе "Что дальше?" в эфире Эспрессо.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНН

Отвечая на вопрос о возможном возвращении Кравченко, политолог был категоричен и сформулировал свой прогноз максимально кратко.

"Служебный автомобиль вернется, а Кравченко – нет", — заявил Магда.

Эксперт подчеркнул, что расширение властных полномочий неизбежно должно сопровождаться большей ответственностью за кадровые решения. По его словам, в части общества и политикума генеральный прокурор воспринимался как человек, напрямую связанный с президентской вертикалью и способный выполнять роль своеобразного "карающего меча президента".

"Если этот карающий меч президента оказался реквизитом студии 95-го квартала, то ответственный за это в значительной степени будет..." — отметил политолог, говоря о возможных репутационных последствиях для главы государства.

Магда также выразил сомнение, что резонансная ситуация вокруг Кравченко вынудит власть принципиально пересмотреть механизм подбора и назначения следующего генерального прокурора. По его мнению, существенных изменений в кадровом подходе не стоит ожидать.

"Мне неизвестно случаев, когда Владимир Зеленский проводил работу над ошибками не на сцене студии "95-й квартал", а как президент Украины. Поэтому, думаю, будет все то же", — заявил он.

Отдельно Магда спрогнозировал дальнейшее понижение рейтинга Зеленского. По его мнению, после завершения военного положения и начала нового избирательного цикла, политические перспективы действующего президента могут существенно ухудшиться. При этом утверждение о предстоящем падении рейтинга и "минимальных" шансах Зеленского на продолжение президентской карьеры является прогнозом самого политолога.

Портал "Комментарии" уже писал , что Украина должна окончательно отказаться от советских подходов к ведению войны и перейти к принципиально новой военной доктрине, в основе которой будут технологии, инновации и новые способы применения сил. Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.