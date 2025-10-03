logo_ukra

Рейтинг світових політиків: кого українці вважають другом
commentss НОВИНИ Всі новини

Рейтинг світових політиків: кого українці вважають другом

Найбільш позитивно українці ставляться до французького лідера Еммануеля Макрона

3 жовтня 2025, 16:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Найбільш позитивне ставлення серед українців до президента Франції Еммануеля Макрона. Його дії схвалюють 80,5% опитаних, негативно висловились лише 14,2%. Баланс складає 66,3. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчать результати опитування Центру Разумкова.

Рейтинг світових політиків: кого українці вважають другом

Еммануель Макрон та Урсула фон дер Ляєн. Фото: із відкритих джерел

Друге місце у рейтингу посіла президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн з балансом 56,4. Високі показники також у прем'єра Італії Джорджі Мелоні (52,7) та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца (46,5).

Серед політиків із Європи українці позитивно оцінюють також прем'єра Великобританії Кіра Стармера (29,8) та прем'єра Польщі Дональда Туска (28,7).

Президент Туреччини Реджеп Ердоган отримав 57,9% позитивних оцінок та 28,8% негативних, що дало баланс 29,1.

Серед американських політиків у рейтингу опинилися Кіт Келлог та Стів Уіткофф. Перший має баланс 25,1, а другий негативний результат -10,7.

Президент США Дональд Трамп отримав 28,7% позитивних та 63,3% негативних оцінок. Його баланс становить –34,6.

До категорії найменш популярних серед українців потрапили прем'єр Словаччини Роберт Фіцо (-35,9) та прем'єр Угорщини Віктор Орбан (-73,8).

Ще нижчі показники мають лідери авторитарних режимів. Голова Китаю Сі Цзіньпін отримав баланс -76,8, Олександр Лукашенко -84,4, а Володимир Путін став абсолютним аутсайдером із показником -95,7.

Джерело: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/chervoni-linii-ukrainy-gromadska-dumka-i-natsionalni-perekonannia-kviten-traven-2025r
