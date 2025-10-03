logo

BTC/USD

120441

ETH/USD

4487.52

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Рейтинг мировых политиков: кого украинцы считают другом
commentss НОВОСТИ Все новости

Рейтинг мировых политиков: кого украинцы считают другом

Наиболее позитивно украинцы относятся к французскому лидеру Эммануэлю Макрону

3 октября 2025, 16:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Наиболее положительное отношение среди украинцев к президенту Франции Эммануэлю Макрону. Его действия одобряют 80,5% опрошенных, отрицательно высказались лишь 14,2%. Баланс составляет 66,3. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

Рейтинг мировых политиков: кого украинцы считают другом

Эммануэль Макрон и Урсула фон дер Ляйен. Фото: из открытых источников

Второе место в рейтинге заняла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с балансом 56,4. Высокие показатели также у премьера Италии Джорджи Мелони (52,7) и канцлера Германии Фридриха Мерца (46,5).

Среди политиков из Европы украинцы положительно оценивают также премьера Великобритании Кира Стармера (29,8) и премьера Польши Дональда Туска (28,7).

Президент Турции Реджеп Эрдоган получил 57,9% положительных оценок и 28,8% отрицательных, что дало баланс 29,1.

Среди американских политиков в рейтинге оказались Кит Келлог и Стив Уиткофф. Первый имеет баланс 25,1, а второй — отрицательный результат -10,7.

Президент США Дональд Трамп получил 28,7% положительных и 63,3% отрицательных оценок. Его баланс составляет -34,6.

В категорию наименее популярных среди украинцев попали премьер Словакии Роберт Фицо (-35,9) и премьер Венгрии Виктор Орбан (-73,8).

Еще более низкие показатели имеют лидеры авторитарных режимов. Председатель Китая Си Цзиньпин получил баланс -76,8, Александр Лукашенко -84,4, а Владимир Путин стал абсолютным аутсайдером с показателем -95,7.

Читайте также на портале "Комментарии" — в сентябре 2025 года наиболее положительное отношение украинцев было к Нидерландам. Оценили страну положительно 89,3% наших соотечественников, которые принимали участие в опросе, только 5,7% — отрицательно, а баланс составляет 83,6. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в опросе Центра Разумкова.

Рейтинг мировых политиков: кого украинцы считают другом - фото 2



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/chervoni-linii-ukrainy-gromadska-dumka-i-natsionalni-perekonannia-kviten-traven-2025r
Теги:

Новости

Все новости