Какие страны самые дружественные к Украине: украинцы изменили свое мнение

В сентябре 2025 года наиболее положительное отношение украинцев было к Нидерландам. Оценили страну положительно 89,3% наших соотечественников, которые принимали участие в опросе, только 5,7% — отрицательно, а баланс составляет 83,6. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в опросе Центра Разумкова.

Социологи отмечают, что далее в рейтинге расположились Канада, которая весной 2025 года была первой, а Нидерланды были на седьмом месте.

Также высокую поддержку балансом более 80 имеют Норвегия, Латвия, Литва и Германия. Более 88% украинцев положительно оценивают Францию.

Среди стран Европейского Союза значительный уровень симпатии имеют Швеция, Великобритания и Эстония. Их показатели баланса превышают 75.

Дания, Финляндия и Чехия также имеют позитивную оценку большинства украинцев. Польша имеет более низкие показатели – только 73,5% положительного отношения и баланс 53,1.

Турция имеет баланс 40, а Румыния — 28,6. Значительно ниже показатели у Словакии — баланс только 8,3.

Среди государств за пределами Европы высокий уровень поддержки сохраняет Япония — 69,8% положительных оценок. США получили 69,6% положительного и 23% негативного отношения, что дает баланс 46,6.

Наибольшее негативное отношение украинцы выразили к России — 94,7% опрошенных. Баланс составляет -92,3.

Крайне низкие оценки также получили Беларусь (-76,7) и Китай (-70,3). Венгрия и Индия имеют отрицательный баланс в -44,8 и -39,6 соответственно.

