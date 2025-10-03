Які країни найдружніші до України: українці змінили свою думку

У вересні 2025 року найбільш позитивне ставлення українців було до Нідерландів. Оцінили країну позитивно 89,3% наших співвітчизників, які брали участь в опитуванні, лише 5,7% негативно, а баланс становить 83,6. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в опитуванні Центру Разумкова.

Соціологи зазначають, що далі у рейтингу розташувалися Канада, яка навесні 2025 року була першою, а Нідерланди були на сьомому місці.

Також високу підтримку балансом понад 80 мають Норвегія, Латвія, Литва та Німеччина. Понад 88% українців позитивно оцінюють Францію.

Серед країн Європейського Союзу значний рівень симпатії мають Швеція, Велика Британія та Естонія. Їхні показники балансу перевищують 75.

Данія, Фінляндія та Чехія також мають позитивну оцінку більшості українців. Польща має нижчі показники – лише 73,5% позитивного відношення та баланс 53,1.

Туреччина має баланс 40, а Румунія – 28,6. Значно нижчі показники у Словаччини – баланс лише 8,3.

Серед держав за межами Європи високий рівень підтримки зберігає Японія – 69,8% позитивних оцінок. США отримали 69,6% позитивного та 23% негативного відношення, що дає баланс 46,6.

Найбільше негативне ставлення українці висловили до Росії – 94,7% опитаних. Баланс складає -92,3.

Вкрай низькі оцінки також отримали Білорусь (-76,7) та Китай (-70,3). Угорщина та Індія мають негативний баланс -44,8 і -39,6 відповідно.

