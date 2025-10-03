logo_ukra

Які країни найдружніші до України: українці змінили свою думку
commentss НОВИНИ Всі новини

Які країни найдружніші до України: українці змінили свою думку

У рейтингу найдружніших до України країн знову змінився лідер

3 жовтня 2025, 15:22
Автор:
Кравцев Сергей

У вересні 2025 року найбільш позитивне ставлення українців було до Нідерландів. Оцінили країну позитивно 89,3% наших співвітчизників, які брали участь в опитуванні, лише 5,7% негативно, а баланс становить 83,6. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в опитуванні Центру Разумкова.

Які країни найдружніші до України: українці змінили свою думку

Українці назвали найдружніші до України країни. Фото: із відкритих джерел

Соціологи зазначають, що далі у рейтингу розташувалися Канада, яка навесні 2025 року була першою, а Нідерланди були на сьомому місці.

Також високу підтримку балансом понад 80 мають Норвегія, Латвія, Литва та Німеччина. Понад 88% українців позитивно оцінюють Францію.

Серед країн Європейського Союзу значний рівень симпатії мають Швеція, Велика Британія та Естонія. Їхні показники балансу перевищують 75.

Данія, Фінляндія та Чехія також мають позитивну оцінку більшості українців. Польща має нижчі показники – лише 73,5% позитивного відношення та баланс 53,1.

Туреччина має баланс 40, а Румунія – 28,6. Значно нижчі показники у Словаччини – баланс лише 8,3.

Серед держав за межами Європи високий рівень підтримки зберігає Японія – 69,8% позитивних оцінок. США отримали 69,6% позитивного та 23% негативного відношення, що дає баланс 46,6.

Найбільше негативне ставлення українці висловили до Росії – 94,7% опитаних. Баланс складає -92,3.

Вкрай низькі оцінки також отримали Білорусь (-76,7) та Китай (-70,3). Угорщина та Індія мають негативний баланс -44,8 і -39,6 відповідно.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Росії зростає підтримка авторитарних режимів, які росіяни відносять до "дружніх" до РФ країн. Більшість росіян вважають головними союзниками Росії Білорусію, Китай, Індію та Північну Корею. У той же час, симпатії до деяких традиційних партнерів знизилися.

Які країни найдружніші до України: українці змінили свою думку - фото 2



Джерело: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/chervoni-linii-ukrainy-gromadska-dumka-i-natsionalni-perekonannia-kviten-traven-2025r
