Рейтинг найсильніших армій світу 2026: на якому місці Україна
Рейтинг найсильніших армій світу 2026: на якому місці Україна

Україна зберегла 20-те місце в рейтингу найсильніших армій світу Global Firepower 2026 року.

25 січня 2026, 16:10
Slava Kot

Україна знову увійшла до двадцятки найсильніших армій світу за версією аналітичного ресурсу Global Firepower. У рейтингу військової сили за 2026 рік Збройні сили України посіли 20-те місце серед 145 країн, підтвердивши стабільність своїх позицій на тлі повномасштабної війни проти Росії.

Рейтинг найсильніших армій світу 2026: на якому місці Україна

Україна на 20 місці в рейтингу найсильніших армій. Фото з відкритих джерел

Оцінка Global Firepower базується на індексі PowerIndex, який формується з понад 60 показників. У рейтингу найсильніших армій світу аналітики враховують чисельність особового складу, фінансування оборони, логістику, доступ до ресурсів, можливості авіації та флоту, а також географічні чинники. Чим нижчим є бал, тим вищою вважається позиція країни. 

Україна у 2026 році отримала показник у 0,3691, що зробило її 20 армією світу, а також шостою в Європі, поступаючись лише Франції, Великій Британії, Італії, Німеччині та Іспанії.

Попри надзвичайне навантаження на військову систему, позиція України в рейтингу не погіршилася порівняно з 2025 роком, коли вона також займала 20-те місце. Для порівняння, у 2024 році ЗСУ були на 18-й сходинці, у 2023-му — на 15-й. Однак до повномасштабної війни не потрапляла у 20 найсильніших армій світу.

Лідери рейтингу наймогутніших армій залишаються незмінними вже кілька років поспіль: перше місце посідають США, далі йдуть Росія та Китай. Водночас Україна випередила низку своїх партнерів і союзників, зокрема Польщу — 21-ше місце, Швецію — 26, Канаду – 28 та Румунію – 52.

Переглянути рейтинг найсильніших армій світу 2025 року можна нижче:

Рейтинг найсильніших армій світу 2026: на якому місці Україна - фото 2

Найслабшими арміями світу у 2026 році ресурс Global Firepower назвав армії таких країн, як Бутан, Беліз та ЦАР.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про рейтинг армій світу за кількістю винищувачів.

Також "Коментарі" писали про четверту армію світу, про яку майже ніхто нічого не знає.



Джерело: https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
