Главная Новости Общество события Рейтинг самых сильных армий мира 2026: на каком месте Украина
commentss НОВОСТИ Все новости

Рейтинг самых сильных армий мира 2026: на каком месте Украина

Украина сохранила 20 место в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower 2026 года.

25 января 2026, 16:10
Автор:
avatar

Slava Kot

Украина снова вошла в двадцатку сильнейших армий мира по версии аналитического ресурса Global Firepower. В рейтинге военной силы за 2026 год Вооруженные силы Украины заняли 20 место среди 145 стран, подтвердив стабильность своих позиций на фоне полномасштабной войны против России.

Рейтинг самых сильных армий мира 2026: на каком месте Украина

Украина на 20-м месте в рейтинге сильнейших армий. Фото из открытых источников

Оценка Global Firepower базируется на индексе PowerIndex, который формируется из более чем 60 показателей. В рейтинге сильнейших армий мира аналитики учитывают численность личного состава, финансирование обороны, логистику, доступ к ресурсам, возможности авиации и флота, а также географические факторы. Чем ниже балл, тем выше считается позиция страны.

Украина в 2026 году получила показатель в 0,3691, что сделало ее 20 армией мира, а также шестой в Европе, уступая только Франции, Великобритании, Италии, Германии и Испании.

Несмотря на чрезвычайную нагрузку на военную систему, позиция Украины в рейтинге не ухудшилась по сравнению с 2025 годом, когда она также занимала 20 место. Для сравнения, в 2024 году ВСУ были на 18-й строчке, в 2023-м — на 15-й. Однако до полномасштабной войны не попадала в 20 сильнейших армий мира.

Лидеры рейтинга самых мощных армий остаются неизменными уже несколько лет: первое место занимают США, далее следуют Россия и Китай. В то же время Украина опередила ряд своих партнеров и союзников, в том числе Польшу — 21 место, Швецию — 26, Канаду — 28 и Румынию — 52.

Посмотреть рейтинг сильнейших армий мира 2025 можно ниже:

Рейтинг самых сильных армий мира 2026: на каком месте Украина - фото 2

Самыми слабыми армиями мира в 2026 году ресурс Global Firepower назвал армии таких стран как Бутан, Белиз и ЦАР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о рейтинге армий мира по количеству истребителей.

Также "Комментарии" писали о четвертой армии мира, о которой почти никто ничего не знает.



Источник: https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
