Рейтинг самых сильных армий мира 2026: на каком месте Украина

Украина снова вошла в двадцатку сильнейших армий мира по версии аналитического ресурса Global Firepower. В рейтинге военной силы за 2026 год Вооруженные силы Украины заняли 20 место среди 145 стран, подтвердив стабильность своих позиций на фоне полномасштабной войны против России.

Украина на 20-м месте в рейтинге сильнейших армий. Фото из открытых источников

Оценка Global Firepower базируется на индексе PowerIndex, который формируется из более чем 60 показателей. В рейтинге сильнейших армий мира аналитики учитывают численность личного состава, финансирование обороны, логистику, доступ к ресурсам, возможности авиации и флота, а также географические факторы. Чем ниже балл, тем выше считается позиция страны.

Украина в 2026 году получила показатель в 0,3691, что сделало ее 20 армией мира, а также шестой в Европе, уступая только Франции, Великобритании, Италии, Германии и Испании.

Несмотря на чрезвычайную нагрузку на военную систему, позиция Украины в рейтинге не ухудшилась по сравнению с 2025 годом, когда она также занимала 20 место. Для сравнения, в 2024 году ВСУ были на 18-й строчке, в 2023-м — на 15-й. Однако до полномасштабной войны не попадала в 20 сильнейших армий мира.

Лидеры рейтинга самых мощных армий остаются неизменными уже несколько лет: первое место занимают США, далее следуют Россия и Китай. В то же время Украина опередила ряд своих партнеров и союзников, в том числе Польшу — 21 место, Швецию — 26, Канаду — 28 и Румынию — 52.

Посмотреть рейтинг сильнейших армий мира 2025 можно ниже:

Самыми слабыми армиями мира в 2026 году ресурс Global Firepower назвал армии таких стран как Бутан, Белиз и ЦАР.

