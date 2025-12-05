Революційний план у ЄС: фон дер Ляєн просуває найризикованіший варіант

За даними Financial Times, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висунула пропозицію використати заморожені російські активи для надання Україні масштабних фінансових позик. Йдеться про суму до €210 млрд, що суттєво перевищує обсяги будь-яких попередніх ініціатив ЄС у цій сфері.

Урсула фон дер Ляєн про заморожені російські активи

План ґрунтується на використанні надзвичайних юридичних механізмів, які раніше застосовувалися в Євросоюзі для ліквідації наслідків природних катастроф. Такий підхід дає змогу обійти вимогу про одностайне рішення всіх держав-членів і фактично нейтралізує можливе вето з боку Угорщини.

Однак пропозиція викликала значну юридичну та політичну дискусію. Експерти, яких цитує FT, зазначають, що йдеться про надто вільне трактування законодавства, яке майже гарантовано буде оскаржуватися в судах. Бельгія, на території якої зосереджена більшість російських активів, висловила заперечення, вказуючи на високі фінансові ризики та можливі юридичні наслідки.

Попри суперечки, Єврокомісія зберігає позицію, що активи не повинні залишатися під контролем Росії та можуть бути використані для підтримки фінансової стійкості України та ЄС. ЄК також побоюється, що у разі повернення цих коштів Москва може використати їх для дестабілізації європейського регіону.

За даними FT, фон дер Ляєн розглядає цей механізм як єдину реалістичну можливість мобілізувати достатні ресурси для довгострокової підтримки України.

