Революционный план в ЕС: фон дер Ляен продвигает самый рискованный вариант

По данным Financial Times, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен выдвинула предложение использовать замороженные российские активы для предоставления Украине масштабных финансовых ссуд. Речь идет о сумме до 210 млрд евро, что существенно превышает объемы любых предыдущих инициатив ЕС в этой сфере.

Урсула фон дер Ляйен про замороженные российские активы

План основывается на использовании чрезвычайных юридических механизмов, ранее применявшихся в Евросоюзе для ликвидации последствий природных катастроф. Такой подход позволяет обойти требование единогласного решения всех государств-членов и фактически нейтрализует возможное вето со стороны Венгрии.

Однако предложение вызвало значительную юридическую и политическую дискуссию. Эксперты, цитируемые FT, отмечают, что речь идет о слишком свободной трактовке законодательства, которая почти гарантированно будет обжаловаться в судах. Бельгия, на территории которой сосредоточено большинство российских активов, выразила возражение, указывая на высокие финансовые риски и возможные юридические последствия.

Несмотря на споры, Еврокомиссия сохраняет позицию, что активы не должны оставаться под контролем России и могут использоваться для поддержания финансовой устойчивости Украины и ЕС. ЕК также опасается, что в случае возврата этих средств, Москва может использовать их для дестабилизации европейского региона.

По данным FT, фон дер Ляен рассматривает этот механизм как единственную реалистичную возможность мобилизовать достаточные ресурсы для долгосрочной поддержки Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Народный депутат и секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко в эфире Radio NV оценил состояние фронта и очертил необходимость кадровых и системных изменений после отставки Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента. Он отметил, что ежемесячный призыв около 30 тысяч человек сегодня обеспечивает лишь половину реальной потребности сил обороны в человеческом ресурсе.