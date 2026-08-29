Реткліфф залишив Путіну дедалі менше варіантів: чого чекати після візиту до Москви

Візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви навряд чи був рядовою дипломатичною поїздкою. У що він може вилитися далі розбиралося видання "Коментарі".

Джон Реткліфф та Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Єдине, що міг зробити Реткліфф, — це загнати Путіна у ще вужчий коридор варіантів

Політичний експерт, журналіст, блогер Олексій Панич вважає, що за поїздкою Реткліффа до Москви стоїть те, що американці очікують від Путіна раціональних рішень, але не факт, що вони враховують всі параметри, в яких Путін ухвалює раціональні рішення.

"Річ у тім, що припинити нинішню війну Путіну не менш складно – наразі, власне, ще складніше — ніж її продовжувати. І питання не просто в тому, що, по-перше, "росіянам треба принести хоч якусь перемогу" і, по-друге, "треба буде щось робити з тією ордою, яка повернеться з фронту". Це американці розуміють. Проте все це дошкульно, але не критично", – зазначив експерт.

Він зауважує, засаднича проблема Росії в тому, що вона не може не прагнути територіальної експансії. Якщо вона зупиняється, як було при Єльцині, хтось із "суб'єктів федерації" неодмінно й досить швидко захоче на вихід, "на вільні хліба".

"Ця проблема загнана в латентний стан лише допоки російські еліти раз у раз отримують допінг у вигляді "нових територіальних здобутків". Немає здобутків — і російські регіони повертаються до питання "А для чого, власне, ми разом?". Адже іншої позитивної спільної мети, крім експансії, російська "ресурсна економіка", заснована на вкрай нерівномірному розподілі надприбутків від продажу нафти і газу, принципово не передбачає й запропонувати росіянам не може", – зазначив Олексій Панич.

Експерт продовжує, з іншого боку, в умовах ХХІ століття ця експансія рано чи пізно мала впертися в стіну. Так вже трапилося, що цією стіною стала Україна. Це означає, що не Україна, а саме Росія сьогодні знаходиться в стратегічному глухому куті. Шаховою термінологією, в Путіна цугцванг. Термінологією рулетки, йому залишається хіба ставити "на зеро" і сподіватися, що воно випаде тричі поспіль. Але, на відміну від тієї барині в Достоєвського, у разі негайного припинення гри він швидко втрачає все, тому припинити гру для нього не варіант.

"Єдине, що міг зробити Реткліфф, — це загнати Путіна у ще вужчий коридор варіантів, конкретизувавши для нього ризики деяких потенційних сценаріїв перенесення експансії на інші територіальні напрямки. І практичний висновок для нас: припинення війни вже в цьому році можливе лише якщо вже в цьому році Росія почне валитися — передусім фінансово і економічно, а також, можливо, внаслідок масових соціальних заворушень від погіршення рівня життя. Але ймовірність цього дуже низька. Тому нам залишається триматися й терпіти — бо будь-яка поступка РФ гарантовано потягне за собою ще набагато більші лиха (і більше смертей), ніж все, що ми маємо і ще матимемо надалі", – зауважив аналітик.

Йдеться про певну перехідність від непереноворного "духу Анкориджу" до реалістичного варіанту рамки переговорів

Аналітик, кандидат політичних наук Олеся Яхно говорить, що візит глави ЦРУ до РФ, попри "приземленість" заяв американського президента, за будь-яких обставин не можна назвати поточним чи буденним. Бо в умовах триваючого повномасштабного вторгнення Росії в Україну, зростаючих гібридних дій проти Європи, загальної конфліктності та турбулентності у світі, та ж ситуація на Близькому Сході – у розвитку, подібні візити це завжди про визначеність і далі – напрямки упередження та реагування.

"Допускаю, що йдеться про певну перехідність від непереноворного "духу Анкориджу" до реалістичного варіанту рамки переговорів. Якщо ми кажемо про перехідність, то США придивляються, але визначеності додається; Україна та Європа посилюють оборонні спроможності та взаємодію; Росія ж здичавіла у своєму сприйнятті реалій до того, що на свій шантаж, ультиматуми та небажання зупинити війну отримає у відповідь стратегію стримування, яка відкине РФ на маргінес на десятиліття", – зазначила експерт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Кремль змінює тактику ударів по Києву: в Україні розкрили, який новий план затвердив Путін.



