Ретклифф оставил Путину все меньше вариантов: чего ждать после визита в Москву

Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву вряд ли был рядовой дипломатической поездкой. Во что он может вылиться дальше разбиралось издание "Комментарии".

Джон Рэтклифф и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Единственное, что мог сделать Рэтклифф, – это загнать Путина в еще более узкий коридор вариантов.

Политический эксперт, журналист, блогер Алексей Паныч считает, что за поездкой Ретклиффа в Москву стоит то, что американцы ожидают от Путина рациональных решений, но не факт, что они учитывают все параметры, в которых Путин принимает рациональные решения.

"Дело в том, что прекратить нынешнюю войну Путину не менее сложно – пока собственно еще сложнее — чем ее продолжать. И вопрос не просто в том, что, во-первых, "россиянам надо принести хоть какую-нибудь победу" и, во-вторых, "надо будет что-то делать с той ордой, которая вернется с фронта". Это американцы понимают. Однако все это чувствительно, но не критично", – отметил эксперт.

Он отмечает, основополагающая проблема России в том, что она не может не стремиться к территориальной экспансии. Если она останавливается, как было при Ельцине, кто-нибудь из "субъектов федерации" непременно и довольно быстро захочет на выход, "на свободные хлеба".

"Эта проблема загнана в латентное состояние лишь пока российские элиты то и дело получают допинг в виде "новых территориальных достижений". Нет достижений – и российские регионы возвращаются к вопросу "А для чего, собственно, мы вместе?". Ведь другой положительной общей цели, кроме экспансии, российская "ресурсная экономика", основанная на крайне неравномерном распределении сверхдоходов от продажи нефти и газа, принципиально не предусматривает и предложить россиянам не может", – отметил Алексей Паныч.

Эксперт продолжает, с другой стороны, в условиях XXI века эта экспансия рано или поздно должна была упереться в стену. Так случилось, что этой стеной стала Украина. Это значит, что не Украина, а именно Россия сегодня находится в стратегическом тупике. Шахматной терминологией, у Путина цугцванг. Терминологией рулетки ему остается разве ставить "на зеро" и надеяться, что оно выпадет трижды подряд. Но, в отличие от той дамы у Достоевского, в случае немедленного прекращения игры он быстро теряет все, поэтому прекратить игру для него не вариант.

"Единственное, что мог сделать Рэтклифф, – это загнать Путина в еще более узкий коридор вариантов, конкретизировав для него риски некоторых потенциальных сценариев переноса экспансии на другие территориальные направления. И практический вывод для нас: прекращение войны уже в этом году возможно только если уже в этом году Россия начнет рушиться – прежде всего финансово и экономически, а также, возможно, вследствие массовых социальных беспорядков от ухудшения уровня жизни. Но вероятность этого очень низкая. Поэтому нам остается держаться и терпеть – потому что любая уступка РФ гарантированно повлечет за собой еще гораздо большие беды (и больше смертей), чем все, что мы имеем и еще имеем в дальнейшем", – отметил аналитик.

Речь идет об определенной переходности от неперенаворотного "духа Анкориджа" к реалистичному варианту рамки переговоров.

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно говорит, что визит главы ЦРУ в РФ, несмотря на "приземленность" заявлений американского президента, при любых обстоятельствах нельзя назвать текущим или обыденным. Ибо в условиях продолжающегося полномасштабного вторжения России в Украину, растущих гибридных действий против Европы, общей конфликтности и турбулентности в мире, та же ситуация на Ближнем Востоке – в развитии, подобные визиты это всегда об определенности и дальше – направления предубеждения и реагирования.

"Допускаю, что речь идет об определенной переходности от неперенаворотного "духа Анкориджа" к реалистичному варианту рамки переговоров. Если мы говорим о переходности, то США присматриваются, но определенности прибавляется; Украина и Европа усиливают оборонные возможности и взаимодействие; Россия же одичала в своем восприятии реалий к тому, что на свой шантаж, ультиматумы и нежелание остановить войну получит ответную стратегию сдерживания, которая отбросит РФ на маргинес на десятилетие", – отметила эксперт.

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