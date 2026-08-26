Реткліфф у Москві: обмін полоненими чи велика гра за лаштунками

Візит директора ЦРУ Реткліффа, який всі обговорюють, може мати кілька завдань. І звільнення Чака Циммермана – лише привід для поїздки. Хоча, в останні роки саме директор ЦРУ кілька разів проводив подібні обміни. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Директор ЦРУ Реткліфф. Фото: з відкритих джерел

Експерт вважає, що Трамп починає новий етап санкцій проти Ірану, і тут у американців є про що поговорити з РФ. Закон Грема-Блюменталя дає американській адміністрації широкий інструментарій, і в законі поєднали покупців російської нафти та Іран.

"Для України важливою є тема зернового і портового перемир’я, і до речі до минулої зернової угоди у 2022 році доклався тодішній директор ЦРУ Бернс", – зазначив експерт.

Він акцентує, ще один рівень переговорів – присутність в цей же день в Москві архієпископа Пола Галлахер, секретаря Святого Престолу у справах відносин з державами і міжнародними організаціями. Реткліфф до речі католик, і разом вони можуть говорити і про посередництво у досягненні всеохопного перемир’я.

"Місія Віткоффа-Кушнера відкладена, то може Реткліфф проведе більш предметні переговори", – зазначив експерт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у московському аеропорту Внуково вранці 25 серпня приземлився військово-транспортний літак Boeing C-17 Globemaster III, що належить Повітряним силам США. Про несподівану появу американського військового борту в Росії повідомило РБК із посиланням на дані сервісу Flightradar24.

Раніше "Коментарі" писали – візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви може бути пов’язаний з новими розвідданими США про підготовку Росії до можливої військової мобілізації та подальшої ескалації війни проти України.

Як повідомляє The Wall Street Journal, американська розвідка отримала інформацію про ранні приготування Росії до потенційної мобілізації. За даними видання, Вашингтон також побоюється, що Кремль може перевірити готовність і рішучість НАТО.



