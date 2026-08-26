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Ретклифф в Москве: обмен пленными или большая игра за кулисами

Визит директора ЦРУ может иметь гораздо более широкую цель, чем увольнение Чака Циммермана: санкции против Ирана, зерновое перемирие и возможные переговоры о прекращении войны

26 августа 2026, 06:43
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Кравцев Сергей

Все обсуждаемый визит директора ЦРУ Рэтклиффа может иметь несколько задач. И увольнение Чака Циммермана – только повод для поездки. Хотя в последние годы именно директор ЦРУ несколько раз производил подобные обмены. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Ретклифф в Москве: обмен пленными или большая игра за кулисами

Директор ЦРУ Рэтклифф. Фото: из открытых источников

Эксперт считает, что Трамп начинает новый этап санкций против Ирана, и здесь у американцев есть о чем поговорить с РФ. Закон Грэма-Блюменталя дает американской администрации обширный инструментарий, и в законе объединили покупателей российской нефти и Иран.

"Для Украины важна тема зернового и портового перемирия, и кстати к прошлому зерновому соглашению в 2022 году приложился тогдашний директор ЦРУ Бернс", – отметил эксперт.

Он акцентирует еще один уровень переговоров – присутствие в этот же день в Москве архиепископа Пола Галлахер, секретаря Святого Престола по делам отношений с государствами и международными организациями. Рэтклифф кстати католик, и вместе они могут говорить и о посредничестве в достижении всеобъемлющего перемирия.

"Миссия Виткоффа-Кушнера отложена, то может Рэтклифф проведет более предметные переговоры", – отметил эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало — в московском аэропорту Внуково утром 25 августа приземлился военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III, принадлежащий Воздушным силам США. О неожиданном появлении американского военного борта в России сообщило РБК со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Ранее "Комментарии" писали – визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву может быть связан с новыми разведданными США о подготовке России к возможной военной мобилизации и последующей эскалации войны против Украины.

Как сообщает The Wall Street Journal, американская разведка получила информацию о ранних приготовлениях России к потенциальной мобилизации. По данным издания, Вашингтон также опасается, что Кремль может проверить готовность и решительность НАТО.




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