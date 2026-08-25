Американський військовий літак у Москві: невже починаються таємні переговори

У московському аеропорту Внуково вранці 25 серпня приземлився військово-транспортний літак Boeing C-17 Globemaster III, що належить Повітряним силам США. Про несподівану появу американського військового борту в Росії повідомило РБК із посиланням на дані сервісу Flightradar24.

Літак Boeing C-17. Фото: з відкритих джерел

Літак виконував рейс із позивним RCH4555. Перед посадкою у Внуково він прибув із Риги, куди, за даними сервісу відстеження польотів, прилетів днем раніше. Мета візиту американського військово-транспортного літака до Москви наразі офіційно не розкривається.

Особливу увагу привернула маршрутна історія борту. Серед пунктів, де він перебував раніше, зазначено Кемп-Спрінгс у штаті Меріленд. Саме там розташована авіабаза Ендрюс – один із ключових військових аеродромів США, звідки традиційно здійснюються польоти президентських літаків.

Наразі ні американська, ні російська сторона не зробили офіційних заяв щодо причин появи C-17 у московському аеропорту. Через це деталі місії залишаються невідомими.

Водночас це вже не перший випадок із початку повномасштабної війни, коли військовий літак США приземляється у Внуково. У лютому 2025 року до Москви прилітав інший борт американських ВПС – Gulfstream C-37B.

Тоді літак також вилетів із бази Ендрюс, здійснив проміжну посадку в Роттердамі та доставив до Росії Олександра Вінника. Його повернення стало частиною обміну: Росія передала США американського громадянина Марка Фогеля.

Нинішній рейс C-17 знову привернув увагу через незвичний маршрут і відсутність будь-яких пояснень. Чи пов’язана посадка літака з новими контактами між Москвою та Вашингтоном, поки що невідомо.

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