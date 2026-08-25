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Американский военный самолет в Москве: неужели начинаются тайные переговоры

Борт прибыл из Риги, а в его маршрутной истории – авиабаза, откуда обычно вылетают президентские самолеты США. Москва и Вашингтон пока молчат

25 августа 2026, 12:45
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Кравцев Сергей

В московском аэропорту Внуково утром 25 августа приземлился военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III, принадлежащий воздушным силам США. О неожиданном появлении американского военного борта в России сообщило РБК со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Американский военный самолет в Москве: неужели начинаются тайные переговоры

Самолет Boeing C-17. Фото: из открытых источников

Самолет выполнял рейс с позывным RCH4555. Перед посадкой во Внуково он прибыл из Риги, куда, по данным сервиса отслеживания полетов, прилетел днем раньше. Цель визита американского военно-транспортного самолета в Москву пока официально не раскрывается.

Особое внимание привлекла маршрутная история борта. Среди пунктов, где он находился ранее, указан Кэмп-Спрингс в штате Мэриленд. Там же расположена авиабаза Эндрюс – один из ключевых военных аэродромов США, откуда традиционно совершаются полеты президентских самолетов.

Пока ни американская, ни российская сторона не сделали официальных заявлений о причинах появления C-17 в московском аэропорту. Поэтому детали миссии остаются неизвестными.

В то же время, это уже не первый случай с начала полномасштабной войны, когда военный самолет США приземляется во Внуково. В феврале 2025 года в Москву прилетал другой борт американских ВВС – Gulfstream C-37B.

Тогда самолет также вылетел из базы Эндрюс, совершил промежуточную посадку в Роттердаме и доставил в Россию Александра Винника. Его возврат стал частью обмена: Россия передала США американского гражданина Марка Фогеля.

Нынешний рейс C-17 снова привлек внимание из-за необычного маршрута и отсутствия каких-либо объяснений. Связана ли посадка самолета с новыми контактами между Москвой и Вашингтоном, пока неизвестно.

Также издание "Комментарии" сообщало – США в ООН сделали заявление о войне: что должны сделать Москва и Киев.




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