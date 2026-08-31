Реткліфф та Бортников влаштували жорстку суперечку через війну в Україні: деталі

Зустріч голови ЦРУ Джона Реткліффа та директора ФСБ Олександра Бортнікова нібито супроводжувалася жорсткою словесною суперечкою через війну Росії проти України. Про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на джерела, проте незалежного підтвердження викладеної версії немає.

Джон Реткліфф. Фото: з відкритих джерел

За даними співрозмовників російських видань, українська тематика стала однією з головних із перших хвилин зустрічі. Реткліфф, як стверджується, закликав Бортнікова використати свій вплив на Володимира Путіна, щоб домогтися припинення війни та не допустити подальшої ескалації.

Глава американської розвідки нібито попереджав, що продовження бойових дій спричинить для Росії нові наслідки. Серед них називалися подальші санкції, збільшення постачання озброєнь Україні та зростання загроз безпосередньо для російської території.

Якогось моменту, стверджують джерела, американська сторона перейшла від дипломатичних формулювань до більш жорстких вимог. Бортникову нібито запропонували донести до Путіна думку, що подальше підвищення ставок стає небезпечним і для самої російської системи влади.

Глава ФСБ, за інформацією джерел, сприйняв такий тон вкрай різко. Він кілька разів перебивав Реткліффа та вимагав не вказувати російському керівництву, які рішення ухвалювати. У фінальній частині розмови сторони нібито перейшли на підвищений тон, а окремі епізоди співрозмовники вже описують як обмін прямими звинуваченнями.

Після зустрічі Бортников, як стверджується, доповів Путіну про зміст переговорів та окремо передав формулювання американської сторони, які Москва визнала неприйнятними.

Російські джерела також заявляють, що у Кремлі після цього нібито дійшли висновку про безперспективність нинішнього формату контактів із Вашингтоном щодо українського питання. Москва, згідно з цією версією, вважає, що США використовують закриті канали насамперед як інструмент тиску, тоді як російська сторона розраховувала на обговорення можливих компромісів.

Стверджується, що Путін після доповіді Бортнікова попередив силовий блок: якщо наступну американську ініціативу буде побудовано за аналогічною схемою, Кремль може відмовитись від зустрічі з американським представником ще до його візиту.

При цьому важливо, що наведена інформація ґрунтується на повідомленнях російських ЗМІ та анонімних джерел. Офіційного підтвердження ні змісту зустрічі, ні описаної суперечки поки немає.

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