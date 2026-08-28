"Другой клуб" против Запада: что означает встреча Путина, Си и Моди после сигнала США

После визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву внимание теперь смещается на международные площадки, где Россия может попытаться заручиться поддержкой своих ключевых партнеров. Уже 1 сентября в Бишкеке пройдет юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества, который соберет лидеров около 25 стран. Среди участников ожидается и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Особый интерес для Украины будут представлять контакты Владимира Путина с лидерами Китая и Индии – Си Цзиньпином и Нарендрой Моди. Как результаты визита Ретклиффа в Москву могут повлиять на позиции России на саммите ШОС? Чего Украине следует ожидать от встреч Путина с Си Цзиньпином и Моде – и способны ли эти контакты изменить расклад сил в противостоянии России и Запада? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Саммит ШОС. Фото: из открытых источников

Взлома не произойдет

Эксперт Украинского института политики Ева Декай отметила, что визит Ретклиффа в РФ действительно задает новый контекст к юбилейному саммиту в Бишкеке. Вокруг тем, которые обсуждал Рэтклифф, официальной конкретики нет вообще, но по неофициальной – вероятнее всего, он затрагивал вопросы войны и военно-технического сотрудничества РФ с Ираном.

"На саммите ШОС это создает для России двойной эффект. Сам факт подобных переговоров показывает лидерам ШОС, что США и РФ сохраняют рабочие каналы связи в сфере глобальной безопасности. Когда публичная дипломатия ломается, говорить начинают на таком уровне. Путин может демонстрировать это как подтверждение собственной субъектности на международной арене и то, что с РФ все еще считаются на самом высоком уровне, а это, в свою очередь, прибавляет политический вес, однако на контакты с другими странами не повлияет", – отметил эксперт.

По его словам, Китай, Индия и Иран действуют исключительно по собственным прагматичным интересам и не очень оглядываются на позицию США.

"Товарищ Си, скорее всего, снова сосредоточится на усилении логистики в обход западных санкций, в частности, из-за финансирования транспортных коридоров, как, например, железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Для Украины это означает дальнейшую теневую подпитку российской экономики и ВПК. Пекин не откажется от выгодного партнерства, но и не пересечет границу прямого военного союза", – отметила собеседница портала "Комментарии".

Что касается Моди, то Ева Декай замечает, что его также интересует прежде всего энергетическое сотрудничество и стабильная поставка дешевой нефти.

"Индия традиционно дипломатически балансирует. Моде может призывать к миру, но не будет оказывать никакого реального давления в этом вопросе. Присутствие Пезешкиана на фоне новых предупреждений США по поводу санкций против Тегерана лишь закрепит сотрудничество Ирана с РФ. Подсакционные страны взаимно поддерживают друг друга. Поэтому должны констатировать, что излома не произойдет. ШОС – это площадка, объединяющая ситуативные интересы разных стран. Однако эти контакты продолжат укреплять экономический тыл РФ, что уже давно существенно смягчает негативный эффект от западных санкций, — отметила эксперт.

ШОС все больше себя позиционирует как альтернативу НАТО в безопасности

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Попов отметил, что американцы передали свой месседж через Рэтклиффа, теперь эти предложения обсудят участники саммита ШОС.

"Первого сентября в Бишкеке ожидаются лидеры 25 стран, это с гостями и наблюдателями, для участия в 25-м юбилейном саммите Шанхайской организации сотрудничества. Следует напомнить, что уже три года полноправным членом ШОС является Иран, и участие Президента этой страны Масуда Пезешкиана предварительно подтверждено. У него также есть ряд вопросов и предложений лидерам стран, которые могут попасть под американские санкции, если продолжат торговлю с Ираном", – отметил эксперт.

По его словам, для нас важны встречи Путина с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди. Индия может попасть под действие закона Грэма-Блюменталя, если Палата представителей его примет в сентябре, а Китай поднимает ставки перед намеченным на 24 сентября визитом Си Цзиньпина в Вашингтон.

"ШОС все больше себя позиционирует как альтернативу НАТО в безопасности и формирует параллельную к доллару глобальную финансовую систему. Пока это все еще клуб обиженных Западом стран, но он расширяется, и вместе с БРИКС претендует на новый раздел мира между The West и The Rest. Мы свое место определили и за него боремся, но мониторить и общаться с другим клубом тоже нужно", – отметил Игорь Попов.

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