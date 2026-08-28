«Інший клуб» проти Заходу: що означає зустріч Путіна, Сі та Моді після сигналу США

Після візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви увага тепер зміщується до міжнародних майданчиків, де Росія може спробувати заручитися підтримкою своїх ключових партнерів. Уже 1 вересня у Бішкеку відбудеться ювілейний саміт Шанхайської організації співробітництва, який збере лідерів близько 25 країн. Серед учасників очікується і президент Ірану Масуд Пезешкіан. Особливий інтерес для України становитимуть контакти Володимира Путіна з лідерами Китаю та Індії – Сі Цзіньпіном і Нарендрою Моді. Як результати візиту Реткліффа до Москви можуть вплинути на позиції Росії на саміті ШОС? Чого Україні варто очікувати від зустрічей Путіна із Сі Цзіньпіном та Моді – і чи здатні ці контакти змінити розклад сил у протистоянні Росії та Заходу? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, зібравши думки експертів.

Саміт ШОС. Фото: з відкритих джерел

Зламу не відбудеться

Експерт Українського інституту політики Єва Декай зазначила, візит Реткліффа до РФ дійсно задає новий контекст до ювілейного саміту у Бішкеку. Навколо тем, які обговорював Реткліфф, офіційної конкретики немає взагалі, але з неофіційної – найімовірніше, що він торкався питань щодо війни в Україні та військово-технічної співпраці РФ з Іраном.

"На саміті ШОС це створює для Росії подвійний ефект. Сам факт таких переговорів показує лідерам ШОС, що США та РФ зберігають робочі канали зв'язку у сфері глобальної безпеки. Коли публічна дипломатія ламається, говорити починають на такому рівні. Путін може демонструвати це як підтвердження власної суб’єктності на міжнародній арені і те, що з РФ все ще рахуються на найвищому рівні, а це, в свою чергу, додає політичної ваги, однак на контакти з іншими країнами не вплине", – зазначив експерт.

За його словами, Китай, Індія та Іран діють виключно з власних прагматичних інтересів і не дуже оглядаються на позицію США.

"Товариш Сі, найшвидше, знову зосередиться на посиленні логістики в обхід західних санкцій, зокрема, через фінансування транспортних коридорів, як, наприклад, залізниця Китай-Киргизстан-Узбекистан. Для України це означає подальше тіньове підживлення російської економіки та ВПК. Пекін не відмовиться від вигідного партнерства, але й не перетне межу прямого військового союзу", – зазначила співрозмовниця порталу "Коментарі".

Що ж стосується Моді, то Єва Декай зауважує, його також цікавить насамперед енергетична співпраця та стабільне постачання дешевої нафти.

"Індія традиційно дипломатично балансує. Моді може закликати до миру, але не чинитиме жодного реального тиску в цьому питанні. Присутність Пезешкіана на тлі нових попереджень США щодо санкцій проти Тегерана лише закріпить співпрацю Ірана з РФ. Підсакнційні країни взаємно підтримують одна одну. Тому маємо констатувати, що зламу не відбудеться. ШОС – це майданчик, котрий об’єднує ситуативні інтереси різних країн. Однак ці контакти продовжать укріплювати економічний тил РФ, що вже давно суттєво пом’якшує негативний ефект від західних санкцій – зауважила експерт.

ШОС все більше себе позиціонує, як альтернативу НАТО в безпеці

Народний депутат Верховної Ради VIII скликання, експерт аналітичного центру “Об’єднана Україна” Ігор Попов зазначив, американці передали свій меседж через Реткліффа, тепер ці пропозиції обговорять учасники саміту ШОС.

"Першого вересня в Бішкеку очікуються лідери 25 країн, це з гостями і спостерігачами, для участі у 25-ому ювілейному саміті Шанхайської організації співробітництва. Варто нагадати, що вже три роки повноправним членом ШОС є Іран, і участь Президента цієї країни Масуда Пезешкіана попередньо підтверджена. У нього також є низка питань і пропозицій до лідерів країн, які можуть попасти під американські санкції, якщо продовжать торгівлю з Іраном", – зазначив експерт.

За його словами, для нас важливими є зустрічі Путіна з Сі Цзіньпіном і Нарендрою Моді. Індія може попасти під дію закону Грема-Блюменталя, якщо Палата представників його ухвалить у вересні, а Китай піднімає ставки перед призначеним на 24 вересня візитом Сі Цзіньпіна до Вашінгтона.

"ШОС все більше себе позиціонує, як альтернативу НАТО в безпеці та формує паралельну до долара глобальну фінансову систему. Поки що це все ще клуб ображених Заходом країн, але він розширюється, і разом з БРІКС претендує н новий поділ світу між The West та The Rest. Ми своє місце визначили і за нього боремося, але моніторити і комунікувати з іншим клубом також потрібно", – зауважив Ігор Попов.

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