Ретклифф и Бортников устроили жесткую перепалку из-за войны в Украине: детали

Встреча главы ЦРУ Джона Ретклиффа и директора ФСБ Александра Бортникова якобы сопровождалась жесткой словесной перепалкой из-за войны России против Украины. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источники, однако независимого подтверждения изложенной версии нет.

Джон Рэтклифф. Фото: из открытых источников

По данным собеседников российских изданий, украинская тематика стала одной из главных с первых минут встречи. Ретклифф, как утверждается, призвал Бортникова использовать свое влияние на Владимира Путина, чтобы добиться прекращения войны и не допустить дальнейшей эскалации.

Глава американской разведки якобы предупреждал, что продолжение боевых действий приведет для России к новым последствиям. Среди них назывались дальнейшие санкции, увеличение поставок вооружений Украине и рост угроз непосредственно для российской территории.

В какой-то момент, утверждают источники, американская сторона перешла от дипломатических формулировок к более жестким требованиям. Бортникову якобы предложили донести до Путина мысль о том, что дальнейшее повышение ставок становится опасным и для самой российской системы власти.

Глава ФСБ, по информации источников, воспринял такой тон крайне резко. Он несколько раз перебивал Ретклиффа и требовал не указывать российскому руководству, какие решения принимать. В финальной части разговора стороны якобы перешли на повышенный тон, а отдельные эпизоды собеседники описывают уже как обмен прямыми обвинениями.

После встречи Бортников, как утверждается, доложил Путину о содержании переговоров и отдельно передал формулировки американской стороны, которые Москва сочла неприемлемыми.

Российские источники также заявляют, что в Кремле после этого якобы пришли к выводу о бесперспективности нынешнего формата контактов с Вашингтоном по украинскому вопросу. Москва, согласно этой версии, считает, что США используют закрытые каналы прежде всего как инструмент давления, тогда как российская сторона рассчитывала на обсуждение возможных компромиссов.

Утверждается, что Путин после доклада Бортникова предупредил силовой блок: если следующая американская инициатива будет построена по аналогичной схеме, Кремль может отказаться от встречи с американским представителем еще до его визита.

При этом важно, что приведенная информация основана на сообщениях российских СМИ и анонимных источников. Официального подтверждения ни содержания встречи, ни описанной перепалки пока нет.

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