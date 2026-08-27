Реткліфф прилетів до Москви на кілька годин: на Заході назвали 5 головних причин

Неоголошений візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви, який тривав лише кілька годин, став одним із найбільш загадкових контактів між Вашингтоном і Кремлем за останній час. Поїздка відбулася на тлі спроб адміністрації Дональда Трампа домогтися завершення війни Росії проти України та зростання напруженості між Москвою і Заходом.

Джон Реткліфф та Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Як пише Newsweek, експерти розглядають одразу кілька можливих причин появи глави американської розвідки в російській столиці. Сам Трамп, коментуючи дипломатичні зусилля, заявив, що США активно працюють над припиненням війни.

Колишній військовий аташе Великої Британії в Росії Джон Форман звернув увагу, що такі поїздки не належать до рутинної дипломатії. За його словами, президента США навряд чи змусили б відправити директора ЦРУ до Москви без серйозної причини.

Однією з можливих тем могла бути нова мобілізація в Росії. Раніше з’являлася інформація, що Кремль може готуватися до залучення сотень тисяч додаткових військових після парламентських виборів. Президент Володимир Зеленський також заявляв про можливість мобілізації до 300 тисяч осіб для поповнення російських сил.

Ще одним питанням могли стати ризики ескалації проти НАТО. Американська розвідка, за даними ЗМІ, розглядає різні сценарії можливих дій Москви – від кібератак до обмежених військових провокацій, які могли б перевірити готовність Альянсу діяти відповідно до статті 5.

Водночас Реткліфф міг намагатися зрозуміти, наскільки Кремль готовий до реальних переговорів щодо України. Вашингтон, припускають аналітики, також міг передати сигнал: якщо Москва не змінить позицію, США можуть посилити підтримку Києва.

Серед інших можливих тем – обмін ув’язненими американцями та контакти Росії з Іраном. Офіційно деталі місії не розкриваються. Саме тому коротка поїздка глави ЦРУ до Москви залишає відкритим головне питання: що саме Вашингтон вирішив передати Кремлю не через дипломатів, а через керівника американської розвідки?

Також видання "Коментарі" повідомляло – директор ЦРУ у Москві: розкрито причини таємного візиту, чи став мир ближче.



