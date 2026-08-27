Ретклифф прилетел в Москву на несколько часов: на Западе назвали 5 главных причин

Необъявленный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, продолжавшийся всего несколько часов, стал одним из самых загадочных контактов между Вашингтоном и Кремлем за последнее время. Поездка прошла на фоне попыток администрации Дональда Трампа добиться завершения войны России против Украины и роста напряженности между Москвой и Западом.

Джон Рэтклифф и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Как пишет Newsweek, эксперты рассматривают сразу несколько возможных причин появления главы разведки в российской столице. Сам Трамп, комментируя дипломатические усилия, заявил, что США активно работают над прекращением войны.

Бывший военный атташе Великобритании в России Джон Форман обратил внимание, что такие поездки не относятся к рутинной дипломатии. По его словам, президента США вряд ли бы заставили отправить директора ЦРУ в Москву без серьезной причины.

Одной из возможных тем могла быть новая мобилизация в России. Ранее появлялась информация о том, что Кремль может готовиться к привлечению сотен тысяч дополнительных военных после парламентских выборов. Президент Владимир Зеленский также заявлял о возможности мобилизации до 300 тысяч человек для пополнения российских сил.

Еще одним вопросом могли стать риски эскалации против НАТО. Американская разведка, по данным СМИ, рассматривает разные сценарии возможных действий Москвы – от кибератак до ограниченных военных провокаций, которые могли бы проверить готовность Альянса действовать в соответствии со статьей 5.

В то же время Ретклифф мог пытаться понять, насколько Кремль готов к реальным переговорам по Украине. Вашингтон, предполагают аналитики, также мог передать сигнал: если Москва не изменит позиции, США могут усилить поддержку Киева.

Среди других возможных тем – обмен американцами и контакты России с Ираном. Официально детали миссии не раскрываются. Поэтому короткая поездка главы ЦРУ в Москву оставляет открытым главный вопрос: что именно Вашингтон решил передать Кремлю не через дипломатов, а через руководителя американской разведки?

Также издание "Комментарии" сообщало – директор ЦРУ в Москве: раскрыты причины тайного визита, стал ли мир ближе.



