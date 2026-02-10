Рекордні морози у Києві відступають, але є один неприємний нюанс: синоптики здивували заявою

Сильні морози в Києві вже позаду, і до столиці починає повільно приходити потепління. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.

Фото: з відкритих джерел

"Найсильніші холоди залишилися позаду. Нещодавня ніч була найхолоднішою", — зазначила вона.

Попри це, експертка попередила, що періоди похолодання ще можуть повторюватися.

Щодо загальної картини погоди в Україні, то говорити про стабільне весняне тепло поки що рано. Проте найближчими днями очікується короткочасне потепління, розповіла у коментарі для Погода УНІАН начальниця відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, коментуючи закінчення періоду сильних морозів.

За її прогнозом, з 12 по 15 лютого температура буде близькою до нуля: вночі можливі слабкі морози, а вдень стовпчики термометрів підніматимуться до +1°…+3°.

Однак уже з 16 лютого прогнозується нове зниження температури. Синоптики попереджають: про справжнє весняне тепло говорити ще зарано. Після нетривалої відлиги з 16 по 19 лютого морози повернуться, причому їх інтенсивність буде різною. Вночі температура опускатиметься до -3°…-8°, а під час ясних ночей — навіть до -10°…-12°. Денна температура також залишатиметься низькою, переважно від 0° до -5°.

Таким чином, найближчі дні в Києві і більшості центральних областей України будуть характеризуватися мінливими умовами: короткочасне потепління змінюватиметься новими морозами. Тому, плануючи перебування на вулиці, варто враховувати, що холоди ще не залишилися остаточно і одягатися потрібно відповідно до погоди. Попри тимчасове потепління, синоптики наголошують, що весняна погода поки що не на підході, і українцям варто бути готовими до повернення холодів у середині лютого.

Як вже писали "Коментарі", люті морози, які останніми днями панували в Україні, нарешті починають відступати.