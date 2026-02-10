Рекордные морозы в Киеве отступают, но есть один неприятный нюанс: синоптики удивили заявлением

Сильные морозы уже позади, и в столицу начинает медленно приходить потепление. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

Фото: из открытых источников

"Самые сильные холода остались позади. Недавняя ночь была холодной", — отметила она.

Несмотря на это, эксперт предупредила, что периоды похолодания еще могут повторяться.

Что касается общей картины погоды в Украине, то говорить о стабильном весеннем тепле пока рано. Однако в ближайшие дни ожидается кратковременное потепление, рассказала в комментарии Погода начальница отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, комментируя окончание периода сильных морозов.

По ее прогнозу, с 12 по 15 февраля температура будет близка к нулю: ночью возможны слабые морозы, а днем столбики термометров будут подниматься до 1...3°.

Однако уже с 16 февраля прогнозируется новое понижение температуры. Синоптики предупреждают: о настоящем весеннем тепле говорить еще рано. После непродолжительной оттепели с 16 по 19 февраля морозы вернутся, причем их интенсивность будет разной. Ночью температура будет опускаться до -3°-8°, а во время ясных ночей — даже до -10°-12°. Дневная температура также остается низкой, предпочтительно от 0° до -5°.

Таким образом, в ближайшие дни в Киеве и большинстве центральных областей Украины будут характеризоваться меняющимися условиями: кратковременное потепление будет сменяться новыми морозами. Поэтому, планируя пребывание на улице, следует учитывать, что холода еще не остались до конца и одеваться нужно в соответствии с погодой. Несмотря на временное потепление, синоптики подчеркивают, что весенняя погода пока не на подходе, и украинцам следует готовиться к возвращению холодов в середине февраля.

Как уже писали "Комментарии", лютые морозы, которые в последние дни царили в Украине, наконец-то начинают отступать.