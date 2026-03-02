Регіональна війна набирає обертів: скільки країн ведуть бойові дії

На Близькому Сході стрімко розгортається регіональна війна. Вже десять країн втягнуті у цю війну. Велика Британія, Франція змінили швидко позицію. Туреччина не зможе залишитися нейтральною, якщо по її території прилетить. Про це розповів відомий дипломат, колишній посол України у США Валерій Чалий.

Війна в Ірані Фото: з відкритих джерел

Експерт вважає, що Іран очевидно має на меті "вдарити по цінах на нафту" і створити хаос.

"Якщо реальний витік радіації чи інформаційний вкид про це не використають для негайної її зупинки – війна може затягнутися. І всі кинулися допомагати оборонятися від Ірану. Причому своїми збройними силами! Може вже нарешті станете сміливішими на російському напрямку – напрямку найближчого злочинного союзника режиму аятол і таки допоможете безпосередньо своїми військами Україні?!", – задається питання Валерій Чалий.

Раніше у своєму дописі дипломат зазначив, зараз справді є шанс закінчити відразу дві війни. Відповідь – на поверхні. США запевняють КНР, що не будуть продовжувати далі в Ірані в обмін на тиск Пекіна на Кремль, щоб там скористалися можливістю зупинитися по лінії фронту в Україні. Кремль, що виглядає дуже слабким і безсилим на тлі атаки на його союзника – режим аятоли, мусить вибирати. І ця опція – реальний шанс.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ядерний об'єкт в іранському місті Натанз нібито був уражений у ході авіаударів під час військової операції США та Ізраїлю. Як інформує портал "Коментарі", про це пише "Reuters".

"Вчора вони знову атакували мирні, захищені ядерні об'єкти Ірану", – заявив посол Ірану в ООН Реза Наджафі.

Відповідаючи на запитання агентства Reuters, які об'єкти були уражені, він відповів, що під атакою перебував Натанз. При цьому генеральний директор МАГАТЕ Даніель Гроссі зазначив, що на даний момент немає жодних вказівок на те, що будь-які ядерні установки, включаючи АЕС у Бушері, Тегеранський дослідний реактор або інші об'єкти ядерного паливного циклу, були пошкоджені під час авіаударів.



