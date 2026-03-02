Як домовленість Трампа та Сі може примусити Кремль до миру в Україні

Рубрики
Кравцев Сергей
Зараз справді є шанс закінчити відразу дві війни. Відповідь – на поверхні. США запевняють КНР, що не будуть продовжувати далі в Ірані в обмін на тиск Пекіна на Кремль, щоб там скористалися можливістю зупинитися по лінії фронту в Україні. Кремль, що виглядає дуже слабким і безсилим на тлі атаки на його союзника – режим аятоли, мусить вибирати. І ця опція – реальний шанс. Про це розповів колишній посол України у США Валерій Чалий.
Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел
Дипломат зауважив, що у такій ситуації Євросоюз очевидно змушений буде прийняти і підтримати даний хід та проведе переговори з Ізраїлем. ОАЕ, Бахрейн, Катар та й інші країни регіону, включно із Саудівською Аравією не будуть вже проти. А деякі, навіть, дуже зрадіють.
За словам Чалого, Туреччині, Азербайджану, всій Середній Азії нова багатомільйонна хвиля біженців також не потрібна. Україна отримує перемирʼя. Начеб-то з геополітичної точки зору непогано. І всі зберігають обличчя.
