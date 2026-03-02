logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.1

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Як домовленість Трампа та Сі може примусити Кремль до миру в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Як домовленість Трампа та Сі може примусити Кремль до миру в Україні

США мають шанс одночасно зупинити війни в Україні та Ірані через «велику угоду» з Пекіном

2 березня 2026, 09:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Зараз справді є шанс закінчити відразу дві війни. Відповідь – на поверхні. США запевняють КНР, що не будуть продовжувати далі в Ірані в обмін на тиск Пекіна на Кремль, щоб там скористалися можливістю зупинитися по лінії фронту в Україні. Кремль, що виглядає дуже слабким і безсилим на тлі атаки на його союзника – режим аятоли, мусить вибирати. І ця опція – реальний шанс. Про це розповів колишній посол України у США Валерій Чалий.

Як домовленість Трампа та Сі може примусити Кремль до миру в Україні

Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Дипломат зауважив, що у такій ситуації Євросоюз очевидно змушений буде прийняти і підтримати даний хід та проведе переговори з Ізраїлем. ОАЕ, Бахрейн, Катар та й інші країни регіону, включно із Саудівською Аравією не будуть вже проти. А деякі, навіть, дуже зрадіють.

За словам Чалого, Туреччині, Азербайджану, всій Середній Азії нова багатомільйонна хвиля біженців також не потрібна. Україна отримує перемирʼя. Начеб-то з геополітичної точки зору непогано. І всі зберігають обличчя.

"І мир повертається. І Дональд Трамп зразу зупинив дві війни, які могли вийти вже на рівень регіональних… От тільки немає впевненості, що великі країни мислять вже тепер такими категоріями. Скринька Пандори вже, на жаль, відчинена…", — констатував Валерій Чалий.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану. Пізніше з'явилася заява президента США Дональда Трампа, який фактично підтвердив, що армія США спільно з армією Ізраїлю розпочала масштабну військову операцію в Ірані, мета якої – знищити загрозу з боку жорстокого іранського режиму. У свою чергу, Іран вже здійснив ракетний обстріл у напрямку території Ізраїлю. Чи справді почалася та найбільша війна, яку анонсували раніше? Як те, що відбувається, може відобразитися в Україні? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, зібравши думки експертів.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини