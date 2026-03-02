Как договоренность Трампа и Си может принудить Кремль к миру в Украине

Сейчас действительно есть шанс закончить сразу две войны. Ответ – на поверхности. США уверяют КНР, что не будут продолжать дальше в Иране в обмен на давление Пекина на Кремль, чтобы воспользовались возможностью остановиться по линии фронта в Украине. Кремль, который выглядит очень слабым и бессильным на фоне атаки на его союзника – режим аятоллы должен выбирать. И эта опция – реальный шанс. Об этом рассказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Дипломат отметил, что в такой ситуации Евросоюз, очевидно, вынужден будет принять и поддержать данный ход и проведет переговоры с Израилем. ОАЭ, Бахрейн, Катар и другие страны региона, включая Саудовскую Аравию, не будут уже против. А некоторые даже очень обрадуются.

По словам Чалого, Турции, Азербайджана, всей Средней Азии, новая многомиллионная волна беженцев также не нужна. Украина получает перемирие. Вроде бы с геополитической точки зрения неплохо. И все сохраняют лицо.

"И мир возвращается. И Дональд Трамп сразу остановил две войны, которые могли выйти на уровень региональных… Вот только нет уверенности, что большие страны мыслят уже теперь такими категориями. Ящик Пандоры уже, к сожалению, открыт…", — констатировал Валерий Чалый.

