Региональная война набирает обороты: сколько стран ведут боевые действия

На Ближнем Востоке стремительно разворачивается региональная война. Уже десять стран вовлечены в эту войну. Великобритания, Франция изменили быстро позицию. Турция не сможет остаться нейтральной, если по ее территории прилетит. Об этом рассказал известный дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

Война в Иране. Фото: из открытых источников

Эксперт считает, что Иран очевидно преследует цель "ударить по ценам на нефть" и создать хаос.

"Если реальную утечку радиации или информационный вброс об этом не используют для немедленной ее остановки – война может затянуться. И все бросились помогать обороняться от Ирана. Причем своими вооруженными силами! Может, уже наконец-то станете смелее на российском направлении – направлении ближайшего преступного союзника режима аятолл и таки поможете непосредственно своими войсками Украине?!", – задается вопрос Валерий Чалый.

Ранее в своем сообщении дипломат отметил, что сейчас действительно есть шанс закончить сразу две войны . Ответ – на поверхности. США уверяют КНР, что не будут продолжать дальше в Иране в обмен на давление Пекина на Кремль, чтобы воспользовались возможностью остановиться по линии фронта в Украине. Кремль, который выглядит очень слабым и бессильным на фоне атаки на его союзника – режим аятоллы должен выбирать. И эта опция – реальный шанс.

Читайте на портале "Комментарии" — ядерный объект в иранском городе Натанз якобы был поражен в ходе авиаударов во время военной операции США и Израиля. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

"Вчера они снова атаковали мирные, защищенные ядерные объекты Ирана", – заявил посол Ирана в ООН Реза Наджафи.

На вопрос агентства Reuters, какие объекты были поражены, он ответил, что под атакой находился Натанз. При этом генеральный директор МАГАТЭ Даниэль Гросси отметил, что на данный момент нет никаких указаний на то, что какие-либо ядерные установки, включая АЭС в Бушере, Тегеранский опытный реактор или другие объекты ядерного топливного цикла, были повреждены во время авиаударов.



