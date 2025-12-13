logo_ukra

Ракета біля кордонів ЄС: розвідка дізналася, навіщо Росія готує розгортання «Орєшніка» у Білорусі
commentss НОВИНИ Всі новини

Ракета біля кордонів ЄС: розвідка дізналася, навіщо Росія готує розгортання «Орєшніка» у Білорусі

В українській розвідці вважають, що новий ракетний комплекс призначений не для удару по Україні, а як інструмент тиску на Європу та НАТО, який скорочує час підльоту до столиць ЄС

13 грудня 2025, 11:42
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія готує розгортання в Білорусі балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік", розглядаючи цей крок насамперед як інструмент тиску на Європейський Союз та країни НАТО, а не на Україну. Про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко у коментарі агентству "Укрінформ".

Ракета біля кордонів ЄС: розвідка дізналася, навіщо Росія готує розгортання «Орєшніка» у Білорусі

Ракета Орєшнік. Фото: з відкритих джерел

За його словами, українська розвідка фіксує підготовчі заходи щодо створення у Білорусі інфраструктури для розміщення ракети. Йдеться про будівництво об'єктів для пускової установки, а також систем спостереження та зв'язку, які мають стати частиною єдиної системи "Орєшнік". При цьому Іващенко наголосив, що на даний момент ці плани знаходяться лише на стадії підготовки та фактично ще не реалізовані.

Глава СЗР зазначив, що технічно Росія здатна розмістити пускову установку на території Білорусі. Однак без повноцінного розгортання всіх супутніх елементів така установка матиме скоріше демонстративний характер і не зможе виконувати бойові завдання у повному обсязі. Крім того, Білорусь не матиме змоги самостійно використовувати цей ракетний комплекс, оскільки "Орєшнік" залишиться частиною централізованої системи управління ракетними військами стратегічного призначення РФ.

За оцінкою Іващенка, основною метою розміщення ракети в Білорусі є посилення тиску на європейські столиці та підвищення загрози для країн НАТО. Такий крок також дозволяє Росії знизити ризик поразки комплексу з боку України. Розміщення "Орєшніка" ближче до кордонів ЄС суттєво скорочує час підльоту ракет та розширює можливості для завдання раптового удару по будь-якому європейському мегаполісу порівняно з пусками з полігону "Капустін Яр".

Читайте також на порталі "Коментарі" – українців попереджають про загрозу "Орєшніка": що відомо.




