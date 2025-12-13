logo

BTC/USD

90257

ETH/USD

3109.89

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Ракета у границ ЕС: разведка узнала, зачем Россия готовит развертывание «Орешника» в Беларуси
commentss НОВОСТИ Все новости

Ракета у границ ЕС: разведка узнала, зачем Россия готовит развертывание «Орешника» в Беларуси

В украинской разведке считают, что новый ракетный комплекс предназначен не для удара по Украине, а как инструмент давления на Европу и НАТО, сокращающий время подлета к столицам ЕС

13 декабря 2025, 11:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия готовит развертывание в Беларуси баллистической ракеты средней дальности "Орешник", рассматривая этот шаг прежде всего как инструмент давления на Европейский Союз и страны НАТО, а не на Украину. Об этом заявил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко в комментарии агентству "Укринформ".

Ракета у границ ЕС: разведка узнала, зачем Россия готовит развертывание «Орешника» в Беларуси

Ракета Орешник. Фото: из открытых источников

По его словам, украинская разведка фиксирует подготовительные мероприятия по созданию в Беларуси инфраструктуры для размещения ракеты. Речь идет о строительстве объектов для пусковой установки, а также систем наблюдения и связи, которые должны стать частью единой системы "Орешник". При этом Иващенко подчеркнул, что на данный момент эти планы находятся лишь на стадии подготовки и фактически еще не реализованы.

Глава СВР отметил, что технически Россия способна разместить пусковую установку на территории Беларуси. Однако без полноценного развертывания всех сопутствующих элементов такая установка будет иметь скорее демонстративный характер и не сможет выполнять боевые задачи в полном объеме. Кроме того, Беларусь не будет иметь возможности самостоятельно использовать этот ракетный комплекс, поскольку "Орешник" останется частью централизованной системы управления ракетных войск стратегического назначения РФ.

По оценке Иващенко, основная цель размещения ракеты в Беларуси — усиление давления на европейские столицы и повышение угрозы для стран НАТО. Такой шаг также позволяет России снизить риск поражения комплекса со стороны Украины. Размещение "Орешника" ближе к границам ЕС существенно сокращает время подлета ракет и расширяет возможности для нанесения внезапного удара по любому европейскому мегаполису по сравнению с пусками с полигона "Капустин Яр".

Читайте также на портале "Комментарии" — украинцев предупреждают об угрозе "Орешника": что известно.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4069228-rosia-rozgortae-u-bilorusi-oresnik-z-pricilom-na-evropu-golova-szru.html
Теги:

Новости

Все новости