Рада миру з тінню Кремля: Зеленський отримав неочікувану пропозицію від Трампа
Рада миру з тінню Кремля: Зеленський отримав неочікувану пропозицію від Трампа

Президент України сумнівається через участь путіна та союзників РФ і чекає ясності щодо ролі Києва

20 січня 2026, 12:13
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп надіслав Володимиру Зеленському запрошення приєднатися до так званої "Ради миру", яку Вашингтон позиціонує як новий майданчик для обговорення шляхів завершення війни. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, обізнані з деталями ініціативи.

Рада миру з тінню Кремля: Зеленський отримав неочікувану пропозицію від Трампа

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Водночас у Києві до пропозиції ставляться обережно. За даними видання, Зеленський відчуває нерішучість через склад потенційних учасників ради: серед запрошених фігурує російський диктатор Володимир Путін, а також лідери країн, які відкрито або приховано підтримують агресію Росії проти України. Саме цей фактор викликає найбільше запитань щодо реальних намірів ініціативи.

Перед тим як ухвалити остаточне рішення, український президент прагне зрозуміти, яким буде мандат "Ради миру". Зокрема, чи працюватиме вона як незалежний орган, чи фактично замінить формат, який наразі обговорюють українські та американські переговорники в межах спільного мирного плану. Не менш важливим для Києва залишається питання ролі України – чи матиме вона реальний вплив на рішення, чи лише формальну присутність.

На тлі цих дискусій у Давосі триває другий день Всесвітнього економічного форуму. За інформацією ЗМІ, саме тут може відбутися особиста зустріч Зеленського та Трампа, під час якої сторони обговорять ініціативу "Ради миру". Втім, точний час переговорів наразі не підтверджений.

Аналітики зазначають: для України ключовим залишається принцип – жодних форматів миру без чітких гарантій безпеки та без спроб легітимізувати агресора. Саме ці червоні лінії, ймовірно, визначатимуть подальшу позицію Києва.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп запросив російського диктатора Володимира Путіна приєднатися до так званої "Ради миру" – нового органу, створеного для посередництва у врегулюванні конфлікту в Газі та інших глобальних "гарячих точках". У Кремлі підтвердили отримання запрошення: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва "вивчає всі деталі пропозиції" та розраховує на обговорення її умов із Вашингтоном, повідомляє Financial Times.




