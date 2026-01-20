Совет мира с тенью Кремля: Зеленский получил неожиданное предложение от Трампа

Президент США Дональд Трамп направил Владимиру Зеленскому приглашение присоединиться к так называемому Совету мира, который Вашингтон позиционирует как новую площадку для обсуждения путей завершения войны. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные с деталями инициативы.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В то же время, в Киеве к предложению относятся осторожно. По данным издания, Зеленский испытывает нерешительность из-за состава потенциальных участников совета: среди приглашенных фигурирует российский диктатор Владимир Путин, а также лидеры стран, открыто или скрыто поддерживающих агрессию России против Украины. Именно этот фактор вызывает наибольшее количество вопросов относительно реальных намерений инициативы.

Перед тем как принять окончательное решение, украинский президент стремится понять, каким будет мандат Совета мира. В частности, будет ли она работать как независимый орган, или фактически заменит формат, который сейчас обсуждают украинские и американские переговорщики в рамках общего мирного плана. Не менее важным для Киева остается вопрос роли Украины – будет ли она иметь реальное влияние на решение или только формальное присутствие.

На фоне этих дискуссий в Давосе проходит второй день Всемирного экономического форума. По информации СМИ, именно здесь может состояться личная встреча Зеленского и Трампа, в ходе которой стороны обсудят инициативу Совета мира. Впрочем, точное время переговоров пока не подтверждено.

Аналитики отмечают: для Украины ключевым остается принцип – никаких форматов мира без четких гарантий безопасности и попыток легитимировать агрессора. Именно эти красные линии предположительно будут определять дальнейшую позицию Киева.

