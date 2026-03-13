Рада безпеки ООН розкололася через Іран: який план Росії та Китаю провалився

На засіданні Ради Безпеки ООН Росія та Китай спробували заблокувати обговорення роботи Комітету, який контролює дотримання міжнародних санкцій проти Ірану. Проте їхню ініціативу не підтримала більшість членів Ради безпеки.

ООН. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про так званий Комітет 1737 – структуру ООН, створену для моніторингу виконання обмежувальних заходів щодо Тегерана. Під час засідання представники Москви та Пекіна виступили проти продовження обговорення діяльності Комітету, проте 11 країн проголосували за збереження його роботи. Ще два члени Ради безпеки утрималися.

Посол США в ООН Майк Волтц заявив, що механізм санкції залишається ключовим інструментом стримування загроз, пов'язаних з іранськими ядерними і ракетними програмами, а також з підтримкою Тегераном терористичних угруповань.

За його словами, держави-члени ООН повинні дотримуватись збройового ембарго проти Ірану, забороняти передачу ракетних технологій та заморожувати пов'язані фінансові активи.

Волтц також звинуватив Росію та Китай у спробі послабити санкційний контроль задля захисту свого партнера – Ірану та продовження оборонної співпраці з ним.

Американський дипломат нагадав про висновки Міжнародної агенції з атомної енергії. За даними МАГАТЕ, Іран залишається єдиною державою без ядерної зброї, яка нагромадила уран, збагачений до 60%, і при цьому обмежила доступ інспекторів агентства до цих запасів.

У відповідь постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що США та їхні союзники нібито "нагнітають істерію" навколо іранської ядерної програми, хоча, за його словами, плани створення атомної зброї не підтверджувалися звітами МАГАТЕ.

Китайський дипломат Фу Цун звинуватив Вашингтон у тому, що саме США стали ініціатором нинішньої іранської ядерної кризи. На його думку, застосування сили під час переговорного процесу підірвало дипломатичні зусилля.

Водночас Великобританія та Франція виступили за відновлення санкцій. Французький представник попередив, що нинішні запаси збагаченого урану в Ірану теоретично можуть бути достатніми для створення близько десяти ядерних боєголовок.

