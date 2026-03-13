Совбез ООН раскололся из-за Ирана: какой план России и Китая провалился

На заседании Совета Безопасности ООН Россия и Китай попытались заблокировать обсуждение работы комитета, который контролирует соблюдение международных санкций против Ирана. Однако их инициативу не поддержало большинство членов Совбеза.

ООН. Фото: из открытых источников

Речь идет о так называемом Комитете 1737 – структуре ООН, созданной для мониторинга выполнения ограничительных мер в отношении Тегерана. Во время заседания представители Москвы и Пекина выступили против продолжения обсуждения деятельности комитета, однако 11 стран проголосовали за сохранение его работы. Еще два члена Совбеза воздержались.

Посол США в ООН Майк Волтц заявил, что санкционный механизм остается ключевым инструментом сдерживания угроз, связанных с иранскими ядерными и ракетными программами, а также с поддержкой Тегераном террористических группировок.

По его словам, государства-члены ООН должны соблюдать оружейное эмбарго против Ирана, запрещать передачу ракетных технологий и замораживать связанные финансовые активы.

Волтц также обвинил Россию и Китай в попытке ослабить санкционный контроль ради защиты своего партнера – Ирана и продолжения оборонного сотрудничества с ним.

Американский дипломат напомнил о выводах Международного агентства по атомной энергии. Согласно данным МАГАТЭ, Иран остается единственным государством без ядерного оружия, которое накопило уран, обогащенный до 60%, и при этом ограничило доступ инспекторов агентства к этим запасам.

В ответ постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что США и их союзники якобы "нагнетают истерию" вокруг иранской ядерной программы, хотя, по его словам, планы создания атомного оружия не подтверждались отчетами МАГАТЭ.

Китайский дипломат Фу Цун обвинил Вашингтон в том, что именно США стали инициатором нынешнего иранского ядерного кризиса. По его мнению, применение силы во время переговорного процесса подорвало дипломатические усилия.

В то же время Великобритания и Франция выступили за восстановление санкций. Французский представитель предупредил, что нынешние запасы обогащенного урана у Ирана теоретически могут быть достаточными для создания около десяти ядерных боеголовок.

