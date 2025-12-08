Рада безпеки ООН проведе засідання щодо України: хто його ініціював

Цього тижня у вівторок, 9 грудня, Рада безпеки ООН проведе відкрите засідання на тему України. Про це повідомляє APA.

Радбез ООН. Фото: з відкритих джерел

Як заявили у прес-службі постійного представництва Словенії при ООН, засідання розпочнеться о 10:00 за місцевим часом (о 17:00 за київським).

За інформацією, ініціативу проведення зустрічі підтримали Данія, Франція, Британія, Греція та Південна Корея на основі національного звернення Словенії.

Також варто зазначити, що у грудні Словенія головує в Радбезі.

